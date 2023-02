CANEPA CONCRETO OTRO BUEN REMATE DE CABAÑA EL TREBOL EN PAYSANDU

Cabaña el Trébol de Martín Salto llevó adelante este martes su cuarto remate anual de borregos, carneros y vientres Merilín en la rural de Paysandú.

“Nuevamente fue un muy lindo remate, con compradores consecuentes y nuevos una vez más, con un lote muy interesante de reproductores que se vendieron para Risso, Soriano, también para Florida y Cerro Largo, además de operadores desde Río Negro, Paysandú y Salto, señaló Francisco Cánepa, principal de Rubén F. Cánepa quien llevo adelante las ventas. Agregó que la oferta se comercializó prácticamente en su totalidad, a valores promedio muy razonables para la raza, conformando de esta manera a Martín Salto.

Sobre la oferta, Cánepa dijo que los vientres se destacaron de mejor manera que el remate anterior, con precios más que interesantes, muy buen nivel de las ovejas pedigree así como también de las generales y en referencia a los machos dijo que los borregos se presentaron de manera excepcional, con buenos micronajes y buen tamaño, en lo que concluyó un remate muy rápido.

“Martín (Salto) tubo la disposición de dejarnos vender de a lotes, de dos animales en adelante, si bien es un riesgo ya que la cabaña brinda el flete gratis a todo el país, es lo que nos permitió realizar un muy buen remate, entretenido, con mucha puja de varias zonas, lo que refleja que el productor ovejero sigue apostando al sector, a encarneradas y hacerse de buenos vientres lo que nos deja muy contentos y agradecidos a la cabaña y compradores”, concluyó “Peto” Cánepa.

*VENTAS*

La oferta contó con varios borregos de finuras inferiores a 18 micras, los que capitalizaron los valores de venta más destacados, el valor máximo fue de US$ 576, por uno borrego. En total se vendieron 38 borregos a un promedio de US$ 390 y un mínimo de USS$ 336.

En referencia a los vientres, se vendieron 47 ovejas pedigree entre 240 y 144 dólares, promedio US$ 171; 9 borregas pedigree entre 180 y 144 dólares, promedio US$ 156; y 14 corderas pedigree, entre 144 y 120 dólares, con promedio US$ 132. La oferta se completó con 81 oveias generales entre 96 y 84 dólares, promedio US) 94,30, y 16 borregas generales entre 96 y 84 dólares, a un promedio de US$ 90.