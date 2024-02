Canciones que emprendieron el vueloen carnavales de otro siglo

Por los febreros del alma

Luego que el colega Leonardo Silva me hiciera una nota sobre el carnaval en estas mismas paginas de Diario El Pueblo.

sucedieron cosas que me llevan a volver a la Casa de Momo, a su Templo.

La nota provocó lagrimones en veteranos como yo, me lo dijeron. Hubo repercusiones en redes socia-les, algunas certezas y también con-fusiones de fechas sobre sucesos y personajes. No faltó un murguista joven que me cantó una estrofa pensando que era una letra escrita por mi, y otra estrofa atribuida a otro murguista, que en realidad, si la había escrito yo.

Lo refirmo, hoy, una vez más, el carnaval me dio tantas alegrías, tantas emociones, tantas vivencias, amigos, premios, aplausos, trabajo, que me pasaría tiempo contando, y siempre surgirían otras historias para volver a empezar.

Una estrofa, que no fue la primera, que hice, pero, si me refleja de principio a fin, es:

“Si me das a elegir entre el cielo y la gloria entre una gran historia o gorrión callejero carnaval me quedo contigo carnaval me quedo contigo”.

Por eso quiero hoy publicar algunas de ellas, no todas porque son mas de 200, muchas fueron para escuelas y liceos, otras para otras murgas. Tampoco publico partes de letras que compusimos con Ruben Milan, porque yo agregaba una palabra, el agregaba otra, para que entrara en la métrica, a veces cambiábamos una estrofa entera, y sería muy engorroso de explicar.

Finalmente digo que hice letras para: Falta la Papa, Jaque Mate, Graduados del Jodicen, Por la Nues-tra, Errante y Bohemia, Uno Mas Uno, La Coqueta, La Soberbia, mur-gas escolares y liceales.

FALTA LA PAPA 1987

Mi aporte en la Presentación de ese año fue en el arranque:

“Desde mundo encantado de satén y pintura ascienden los repiques de chispeantes armonías.Murguistas en ensayos, murguistas en escena murguistas cual racimos se ofrendan a su pueblo con firmes sentimientos y muy claros cantares”. Y en otra parte de esa Presentación escribí: “Ay!, esta noche se puede se puedeay!, esta noche se puede se puede se puede cantar al son al son de nuestros tambores. Mira y escucha, la murga que canta y lucha sueños de auroras, la clase trabajadora Busca la vida, mas justa y repartida/ Y así sigue su ca-mino con fe forjando el destino”. Otro tramo fue:

“ Voy hablarles queridos compañeros de esta murga que ha crecido desde abajo la que tiene su rumbo

y su camino/ compartiendo junto al pueblo su destino/. Como obrera sigue firme en esta lucha/ recla-mando lo que le corresponde/ nada pide que no le pertenezca/ comba-tiendo la maldad donde se esconde. Únete, únete, únete (campana)/Únete compañero a esta cruzada/caminando todos hacia el nuevo día/ no regañes será larga la jorna-da/ lograremos lo que Artigas que-ría/. Siempre habré de dejarte pue-blo mío/ lo mejor de mis versos mis canciones/ siempre habré de can-tar emocionado/ en tus parques, tus plazas, tus tablados”. También incluí un breve recitado en el final de la Presentación y un reci-tado en el comienzo de la Retirada. CARNAVAL DE INVIERNO 1987

A instancia de Miguel Iriarte crea-mos un repertorio para lo que se denominó “Carnaval de Invierno 1987”. Del mismo rescato dos canciones que escribí, una, “Compro-miso”.

“Dicen algunos que hay temas so-ciales que hay nombres de personas y sucesos/ que no pueden cantarse en una murga/entrar en la estructura de sus versos/ dicen que así se pierde la alegría/ dicen algu-nos que no debe hacerse”/ la ver-dad que sentimos defraudarlos/pues nuestro compromiso es con la gente/ y le cantamos las cosas que sentimos porque somos tan hijos de esta tierra/ no nos separen en categorías/ que nuestro canto es puro y verdadero”.

Otra canción la de rendir tributo a los partidos políticos, porque todos escribieron, y escriben, la historia de nuestro país. La melodía utiliza-da fue la de “Que el letrista no se olvide”.

Que el batllista no se olvide/ de actualizar sus recuerdos De arriba los corazones y ¡Viva Batlle gritar!Que el batllista no se olvide en el 21 de mayo/y en el 20 de octubre llevar un rojo clavel/ que el batllista no se olvide que el gobierno de Don Pepe trajo para nuestra patria un gran avance social/ que el batllista no se olvide su mensaje de esperanza y su fe en la democracia y su Doctrina y

“Que los blancos no se olviden de la Marcha de Tres Árboles/ cuentos de Javier de Viana y de Jazmín del país./ Que los blancos no se olviden del heroico Leandro Gómez/ Que pagara con su vida la defensa de Paysandú./ Que los blancos no se olviden de Timoteo Aparicio/ Que al frente de sus guerreros en batallas se le vio.

Que los blancos no se olviden de la figura del Toba/ De sus sueños de justicia, de su muerte tan atroz./Que los blancos no se olviden de Carlos Julio Pereira Que con dignidad.

“Que el frentista no se olvide cada tanto hacer barriadas/ conseguir más adherentes, pegatinas reali-zar/ Que el frentista no se olvide de estar en todos los actos/ Mandarse una volanteada, boletines alcan-zar./ Que el frentista no se olvide que ya es un partido grande/ Y su aporte imprescindible para un Uru-guay mejor /Que el frentista no se olvide de Jorge Andrade Ambroso-ni/ De Zelmar, de Enrique Erro, sus caminos continuar…”

FALTA LA PAPA 1988

Escribí parte de Presentación y Re-tirada. La Presentación comenza-ba con un recitado parafraseando el Génesis, que hice y lo recitó Ruben Milan, y la parte cantada decía: “Como una cinta de fuego/ Por fe-brero navegando/ Pueblo envuelto en llamaradas/ Carnaval te estoy nombrando./ El trigo de esta mo-lienda/ Pan de canciones amasa/Que en el horno de los sueños/Tus gorriones van dorando./ Cielo bre-ve y fugitivo reino de magia y miste-rio/ Oleaje de corazones como si fueran tambores/

Si como dicen algunos las murgas tristezas cantan/ Falta la Papa res-ponde que su canto es de esperan-za/. Claros conceptos pregona, vien-to de abajo que va/ Rayo de sol en la aurora, voz del sentir popular/ Ful-gor que trepa tablados en latidos de hermandad/

Resplandor de los humildes, mensa-jera de la paz/ Sus canciones apues-tan por la vida y reclaman justicia y verdad/ Su destino está junto a su pueblo, porque el pueblo vive en su cantar/.

Ya se siente la Falta está presente nuevamente en el alna de la gente) bis.

Luego seguía un recitado que tam-bién escribí y lo hizo Roberto Luce-ro.

De la Retirada de 1988 escribí el recitado inicial que hizo Roberto Lucero :

“Ya la implacable campanada marca el final,/ y un trazo de humo en el cielo/ dibuja el rostro triste del murguista/ duelen los labios por este amargo sabor de despe-dida/ por ese silencio que aguar-da puntual la última nota/ y esa sensación de golondrina que nos atrapa/ solo podremos espantar-la si nuestras canciones,/ viven en tu primavera, pueblo./ Pronto ven-drá un canto crecido en manan-tiales/ Con perfil de luna y árboles añosos/ Que encenderá estrellas en tu alma/ Vendrán, la verdad, el amor y la Justicia/ Como candiles alumbrando tu futuro/ Y allí esta-rá Falta la Papa, tambor y canción a cuestas/ Canta, canta pueblo con nosotros/ Para que nadie nos quite el orgullo de Orientales/ Que esta historia, la estamos escribiendo juntos”.

Y el coro se largaba a cantar de esta manera:

“Una paloma me dijo que volando sobre Salto/ Vio nacer esta canción, del corazón de una murga/ Vuela donde está la gente, paloma dile/Dile tu lo que te han dicho, que Momo existe/ Que su reinado termi-na, paloma dile/ Bajo un manto de tristeza, el pueblo dice:/ Quién dará luz a mis días, quien al corazón obrero/ dolores quite, paloma dile, dile palomita./ Qué habrá de ser de febrero, paloma dile/ Si no levantan tablados, platillos bombos/ Murgas cargadas de espumas, paloma dile/Otras cargadas de rosas, ya sin jar-dines/ Que desde el este al oeste, coro y coro el pueblo junta/ Quien los revive, paloma dile, dile palomi-ta/.

JAQUE MATE 1989

Escribi la Presentación entera y parte de la Retirada, y al final algo a media con Ruben Milan.

La Presentación:

“Hoy, hoy las luces de febrero /Alumbran en cada rincón/ Y al lla-mado de la farsa y de los duendes/El murguista con su sueño perma-nente/ Que aletea con su risa y su dolor./ Ruiseñor, ruiseñor pintarra-jeado/ Vocinglero y soñador/ En tu rostro la ternura se ha posado/ Y recibes un legado del pasado/ De cantar para este pueblo sin igual./Carnaval son tus murgueros/ Que te cantan con amor/ Mientras un viento nos envuelve y nos lleva/ Ar-den fogatas de penas y tristezas/

Que las quema nuestro parche y la canción./ El cantar se vuelve espi-ga/ En harina y luego pan/ Alimento que sembramos con agrado/ Y ofrendamos al obrero que ha lu-chado

Y hoy merece una vida mejor/.. Ya comienza la fiesta, todos quieren volar/ En las alas del canto Momo habrá de trepar/ los murgueros encienden la risa y la emoción/Haciendo del mundo un tablado) bis/Y un gran corazón./ El canto/ El canto de estos gorriones empuja la madrugada/ Y traen a tu recuerdo carnestolendas pasadas/ Sabrán que somos retoños en flor/ De viejos carapintadas que al pueblo fiel quie-ren hoy reflejar/ Como espejo de su alma/ Canta contigo, contigo/ el corazón de la murga en llama can-ta contigo/ Tuyos son los versos que hoy Jaque Mate viene a dejar/ Y con amor vocera será de su pueblo en Carnaval./ Vuelan libres por la ciu-dad, por los barrios en cada za-guán/ Y como el río busca su mar, así buscamos Carnaval./ No hay dolor ajeno a su voz, ni olvido ni oscuridad/ Y en la fragua de su cantar sopla un viento popular…” Hay muchas canciones mas: El Cir-co de Falta la Papa 1990, Jaque Mate 1991, 1992, Grupo Debutaca 1993, que si alguna vez, la Dirección, y los lectores, consideran de interés, pu-blicaremos con mucho gusto, sim-plemente para que el carnaval re-cuerde sus propios pasos…