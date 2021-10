Campeonato Salteño de Baby Fútbol. 10ª fecha parcial para hoy sábado 16 de octubre

La décima fecha del Campeonato Salteño de baby fútbol se jugará en forma parcial hoy sábado 16 de octubre debido a que algunos partidos en categorías de 10 y 12 años no se jugaran por tener dichos equipos jugadores en dichas selecciones. Los partidos que se vienen:

Serie 1

Equipos Cancha Categorías

Ceibal Ceibal 14 hs. 7,6,9,8,11,12 No 10

La Blanqueada

River Plate Guzmán Cazzaniga 15 hs. 8,9,6,7,11 No 10 y 12

Peñarol

Remeros Remeros 14 hs. 9,6,8,7,11 No 10 y 12

Libertad

Sol de América Quique Rivero 14 hs. 9,8,6,7,10,11,12

Saladero

Progreso Julio Pepe Hernández 14 hs. 8,9,6,7,11,12 No 10

Liga Agraria



Serie 2

Equipos Cancha Categorías

Sud América Sud América 14 hs. 6,7,8,9,11,12 No 10

Chaná

Ferro Carril Juan C. Realini 14 hs. 7,6,9,10,11,8 No 12

Nacional

Almagro Margot Huayek 15 hs. 8,9,6,10,11 No 12 y 7.

Dep. Artigas

Universitario Universitario 14 hs. 8,9,7,6,10,11 No 12

Cerro

Salto Rowing Salto Rowing 15 hs. 10,8,9,6,7,12,11

Gladiador



Interserie

Equipos Cancha Categorías

Salto Nuevo Liga 14 hs. 10,9,8,7,6,11,12

Hindú