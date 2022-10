La selección de Salto 10 años dirigida por Sergio De Mattos, jugará este fin de

semana la fase final del Campeonato organizado por ONFI en la ciudad de

Treinta y Tres.

Hoy sábado la selección naranjera jugará ante los locales, Dionisio Díaz y

mañana domingo se medirá ante Palermo a la mañana y Paso Molino por la

tarde. Así se juega, partido a partido:

Sábado 22 de octubre

1ª Fecha

16:15 hs. Salto – Dionisio Díaz

17:30 hs. Palermo – Paso Molino

Domingo 23 de octubre.

2ª Fecha.

10:00 hs. Dionisio Diaz – Paso Molino

11:15 hs. Salto – Palermo

3ª Fecha.

15:30 hs. Salto – Paso Molino

16:45 hs. Palermo – Dionisio Díaz

SALTO NUEVO: NO JUEGA MAS EN 13 AÑOS

El presidente de la sub-comisión de baby fútbol de Salto Nuevo, Matías Alvez

anunció en la reunión pasada de la Liga que no participará mas en lo que resta

e la temporada en 13 años debido a la poca cantidad de niños que quedaron

formando el plantel.

SUSPENDIDA LA 3ª FECHA DE LAS COPAS

Fue suspendida la 3ª fecha de las Copas de Oro, Plata y Bronce, la misma

estaba pactada para hoy pero la mayoría de las canchas tuvieron problemas

con el agua caída en las últimas horas y no se encuentran en condiciones para

jugar, por eso desde la LSBF se determinó la suspensión de la fecha.

COPAS: SE JUEGAN PENDIENTES DE LA 2ª FECHA

Para hoy sábado se fijaron varios partidos pendientes de la 2ª fecha de las

Copas aprovechando la suspensión total de la 3ª fecha.

Cancha de Salto Nuevo

Salto Nuevo vs River Plate. 17 hs. 7,9,11 años

Cancha de Peñarol: Peñarol – Sol de América

18 hs cat 7, 9,11 años

Cancha de Liga Agraria

Liga Agraria vs Ceibal

16 hs 8,9,12 años.

“CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450

ARAPEY.

El programa deportivo “Cancha Chica” que se emite hace 21 años al mediodía

por AM 1450 Radio Arapey va los días martes y jueves.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se

ha convertido en un referente a la hora de saber que sucede con el fútbol de

los más chicos en Salto.