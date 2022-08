Se presentó en salones de la sede Salto de UDELAR, la campaña de INJU “Ni silencio, ni tabú”, a la vez que se presentó el Grupo Departamental de Prevención de Suicidio que integran el MSP y MIDES acompañados de otras organizaciones e instituciones.

La actividad contó con la presencia del Director de INJU Federico Paullier y la participación de muchísimos jóvenes a quienes se les brindó la información primaria de la campaña.

«Se trata de una estrategia interinstitucional de alcance nacional que apunta a sensibilizar respecto a la salud mental, el bienestar psicosocial y psicoemocional de adolescentes y jóvenes,» dijo Paullier a EL PUEBLO y los medios presentes.

Agregó que se propone la realización de más de 300 talleres en todo el país, entre agosto y octubre de 2022. Es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), junto con UNICEF y el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública y que su diseño fue posible gracias a las inquietudes y propuestas aportadas por los jóvenes y adolescentes.

GENERAR INFORMACION CUIDADA Y TALLERES

«Esta campaña integral propone tres líneas de trabajo» siguió diciendo Paullier , «por un lado llevar adelante acciones de comunicación masiva que son importantes y necesarias. Para eso hay que generar contenidos y materiales cuidados para informar a la población. Pero no alcanza con la comunicación y por eso esta campaña también incorpora acciones con los adolescentes en formato de taller, una metodología de taller que construimos acá en Uruguay que es cuidada y materializa como abordar estos temas en el entorno educativo. Para eso elaboramos un kit de materiales de los cuales ya distribuimos 130 en todo el país y están imprimiendo 100 más con el objetivo de hacer más de 300 talleres. Lo tercero tiene que ver con generar información cuidada no solo de todos estos recursos, sino también del acceso a los sistemas de salud.»

PORTAL CON INFORMACION COMPLETA

Se puede encontrar online el portal gub.uy/saludmentaladolescente, donde hay variada información dirigida a padres, a educadores y a los propios adolescentes, con un mapeo territorial de todos los servicios de salud de ASSE.

«Hay una enorme necesidad en construir más puentes entre los adolescentes y los adultos en general, la referencia de un joven es diversa, a veces es un familiar, un docente, un amigo, pero hay que generar recursos también para los adultos.

En el portal van a encontrar información sobre como plantear una conversación con un adolescente en esta materia, que decirle a un adolescente si me pide ayuda con estos temas. Sobre todo hay una respuesta a una demanda de los adolescentes , que el INJU esté tomando esta línea de trabajo y la esté priorizando en su agenda ,y también asumiendo el compromiso que esto no termine este año, porque estoy seguro que este tema llegó para quedarse en la agenda del Instituto».

TEMA PRIORITARIO PARA LAS INSTITUCIONES

Paullier destacó los objetivos que se buscan con las acciones definidas en la campaña “Ni silencio ni tabú” , dentro de los cuales está sensibilizar a las instituciones para que sigan tomando este tema como prioridad.

«La meta para este año es cumplir con el objetivo de generar las intervenciones territoriales en particular porque eso permite también mapear a nivel de todo el país posibles facilitadores vinculados a lo sanitario. El segundo objetivo es continuar sensibilizando a las instituciones porque eso permite que estos temas impulsados desde el INJU tengan más prioridad en la agenda de las demás organizaciones que se han sumado más allá de MIDES, MSP Y UNICEF. Hablamos de ANEP, INAU, INISA, ASSE. Las temáticas de salud mental son temáticas complejas, desafiantes y que no se solucionan con una acción puntual»

Según los datos brindados por la última Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud (ENAJ), realizada en 2018, el 14,2% de los jóvenes encuestados manifestaron haber tenido sensación de desesperación o tristeza por al menos 2 semanas (situación que los llevó a interrumpir sus tareas habituales). Este porcentaje representa un aumento considerable respecto a los datos obtenidos en la encuesta del año 2013.

Un 3,5% pensó en quitarse la vida durante el último año en que se hizo la encuesta y, de ese porcentaje, el 43% diseñó un plan de autoeliminación.

La OMS ubica al Uruguay en el 2019 como el segundo país de América con mayor tasa de suicidios entre jóvenes de 15 a 24 años. Con estos datos como diagnostico se elaboró la campaña que fue presentada en nuestra ciudad.