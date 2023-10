Caminatour por el día Internacional del Café

Juan Manuel Texeira, Oscar Rodríguez y Sofía Soto…

Celebrando el día Internacional del Café, el equipo de Basalto Café llevará a cabo este fin de semana un ‘Caminatour’ por calle Uruguay, rememorando los antiguos lugares donde se degustaba el mejor café y las mejores charlas de nuestro centro.

Óscar Rodríguez, Juan Manuel Texeira y Sofía Soto quien viene de Montevideo para ser parte de esta idea que viene cautivando a varios salteños que mostraron interés en el tour cafetero que se vivirá este domingo.

“El evento consiste en dos partes: La primera parte se trata de un tour, un ‘caminatour’ por la ciudad, parte desde Plaza 33 subiendo por calle Uruguay. Allí estará hablando Sofía Soto, una chica de Montevideo que sabe bastante de café, nos va a estar contando sobre la historia del café y a su vez vamos a ir parando en diferentes puntos donde estaban las confiterías más importantes de Salto.

Hablaremos de la historia, anécdotas y cosas que sucedieron en ese lugar.

Iremos subiendo por calle Uruguay parando en cada lugar y hablando un poco de eso y la historia del café.

En la segunda parte de la actividad consta de un taller de métodos, vamos a enseñar a hacer café con diferentes métodos y degustación de diferentes orígenes. También va a habrá algo para acompañar. La actividad más o menos durará unas dos horas aproximadamente.”

¿Cómo nace la idea?

“Esta idea nace junto con Sofía Soto, que a través de su página @negritakerercafé difunde la cultura del café en Montevideo. Ella hace tours a través del centro de la ciudad, (Ciudad Vieja), con bastante éxito en Montevideo, y hace esta misma actividad que vamos a hacer acá, en Salto, por primera vez, para ver qué le parece a los salteños, y vamos a mostrar un poco de eso.”

¿A quien va dirigido?

“Dirigido a toda persona que le interese el café, que le guste el café y también porque no la cultura general para que se va a hablar un poco de historia de Salto, un poco de historia a nivel mundial, de las diferentes ‘olas’ del café.

Es muy variado el tema y va a ser muy interesante para adquirir nuevos conocimientos y saber cosas nuevas, es algo que está tan de moda en este momento.”

“Los que se quieran inscribir, se contactan con nosotros a través de nuestra página @basaltocoffee club o nos escriben a nuestros celulares -098 999 465- por si quieren escribirnos a nuestro whatsapp.”

Punto de encuentro

“El lugar de salida es a las 16.30 en la Plaza 33, y como te decía iremos subiendo por Calle Uruguay hasta el Mercado 18.

Es un tramo cortito, bastante accesible, que no tiene ningún esfuerzo físico, es apto para todo público la actividad, y es una forma diferente de pasar el domingo y festejar el Día Internacional de Café, que con ese motivo lo hacemos.”

“Muchos son los interesados”

“La verdad que hasta ahora ha sido muy buena, cantidad de gente nos ha consultado a pesar de que lo anunciamos el evento con poco tiempo, hace solo una semana por tema de organización, se nos atrasó y recién hace una semana pudimos presentarlo y mucha gente se ha comunicado, tenemos bastante inscripciones, mucha gente inscripta, también tenemos que aclarar que son pocos lugares por el tipo de actividad, no se puede hacer para tanta gente, apuntamos a un máximo de 30 personas, no más de eso, y la idea es que la gente que vaya disfrute y pase un momento agradable y sea una actividad diferente que no se realiza generalmente en la ciudad, si se hace en Montevideo o en otras ciudades y hacerlo por primera vez acá en Salto junto a Sofía, es un orgullo para nosotros y estamos muy contentos por la receptividad que tuvo hasta el momento.”

‘La gente está volviendo a consumir el café natural’

“Sí, es algo como que se está retomando, hay mucha gente que ya lo estaba consumiendo, el tema del café a nivel mundial es algo que está como resurgiendo, la gente está yendo más por el tema del café natural, en lugar de tomar el café que tomamos antes, el soluble.

La gente se está volcando más a tomar el café en grano, que es algo más natural, más sano, sin ningún producto químico, sin ningún agregado extra y bueno, creemos que en Salto sí, ahí estamos viendo que mucha gente nos ha respondido, se ha comunicado con nosotros, una vez que prueba el café que tenemos nosotros, ya no vuelve a probar el café clásico, el café común de frasco y se da cuenta que lo que es un buen café con buenas características.”