«Cambiando la imagen y que sea parte de la identificación»

-Los últimos días no han sido en vano para Salto Fútbol Club, teniendo en cuenta que el análisis de situación ha sido puntual y sobre todo, el delinear los métodos de búsqueda.

Esto es: saber qué se quiere y hacia dónde apuntar.

El trayecto en la edición pasada a nivel de la Primera División Amateur, «dejó tela para cortar» y la eliminación en la primera fase, una consecuencia a favor del aprendizaje,

Por eso es que el aspecto deportivo-plantel en primera línea. No más de cinco o seis jugadores «de afuera» y uno de ellos, EL ARQUERO, a partir del alejamiento de Jorge Fleitas.

Uno que juega actualmente el Campeonato del Litoral, y uno restante con pasado reciente a nivel profesional. Uno de los dos llegará, porque el restante será del medio local.

El nombre está resuelto, habiendo pasado por tres equipos e igualmente en la selección salteña.

Para quienes se han sumado a la misión de potenciar a Salto Fútbol Club, la premisa inicial es que se convierte en mandato, «porque hay que ir cambiando la imagen y que Salto Fútbol Fútbol sea parte de la identificación de la gente. Que se produzca una química con el aficionado, que en los dos primeros años ha costado lograr. No hay que llamarse a engaño. Si algo o mucho no se pudo, es porque algo o mucho no se hizo bien. Ese es el punto y no otro».