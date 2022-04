Calidad del aceite de oliva uruguayo interesó al máximo organismo mundial del ramo

Encontrar aceite de oliva con sello uruguayo y extranjero es común en los almacenes y supermercados del país. Sin embargo, pocos saben que la calidad de los productos olivareros nacionales es excelente y cuenta con 20 años de investigación científica. Todas estas cualidades despertaron el interés del Consejo Oleícola Internacional (COI), máximo organismo mundial regulador del rubro, que visitó por primera vez Uruguay para inaugurar la cosecha. Cabe destacar que en 2021, la edición de la revista OLIVAE que pertenece al COI y es la publicación de referencia para todo el sector en el mundo, estuvo centrada en la producción oleícola nacional, lo que sentó un precedente en la vinculación con el organismo del que Uruguay forma parte hace nueve años. Tras dos jornadas de encuentros con autoridades oficiales y actores del sector, la delegación liderada por el director ejecutivo del COI, Abdellatif Ghedira, y el jefe del departamento de Relaciones Exteriores, Mounir Fourati, cerró su recorrido en la estación experimental de INIA Las Brujas (Canelones) donde en 2002 comenzaron las investigaciones en olivicultura, acompañando el impulso de los primeros empresarios y grandes productores que iniciaron la producción comercial en Uruguay. Desde INIA recibieron a la comitiva Paula Conde, referente en olivicultura; José Villamil, investigador que inició los estudios en el rubro en el instituto; Santiago Cayota, director de INIA Las Brujas; Carolina Leoni, fitopatóloga de INIA, y Facundo Ibáñez, responsable del laboratorio de Agroalimentos. También participaron Mercedes Arias, investigadora de Ecofisiología en olivos de Facultad de Agronomía; Jorge Pereira, referente en Recursos Genéticos del Olivo, y María Noel Akerman y Leidy Gorga, de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria. Representando a la Asociación Olivícola Uruguaya asistieron Roberto Zoppolo, José Pedro Sánchez y Alberto Peverelli. «Hace 20 años que comenzó la investigación en olivicultura en el país y el aporte de productores, investigadores y asesores ha permitido aprender en el camino y lograr un producto uruguayo de excelente calidad. Esta visita es un reconocimiento a ese esfuerzo y es un punto de inflexión, porque puede fortalecer a la investigación y al sector en su conjunto», valoró Conde. «Cuando se introduce un cultivo nuevo en el país las preguntas iniciales son si es posible hacerlo en las condiciones locales, qué variedades son las más aptas y cuáles son las limitantes productivas. En 2002 Uruguay no podía contestar estas peguntas porque no había experiencia y, para tener esas respuestas, INIA dio el primer paso instalando un cuadro comparativo de cultivares, que la delegación del COI pudo conocer», dijo Conde. Mediante este experimento se pudo obtener información sobre el rendimiento, el comportamiento, la calidad del aceite y la resistencia a enfermedades de cada variedad, y los problemas sanitarios que enfrentan. «El acervo de datos generado por INIA se plasmó en un catálogo que caracteriza 28 cultivares y es de gran utilidad para que el productor pueda elegir qué variedad de olivo plantar en función de sus objetivos», señaló Conde. INIA también está evaluando la incidencia del riego en el rendimiento y la calidad del aceite, ya que más del 80% de los productores no cuentan con sistemas de riego y los periodos de sequía de Uruguay afectan la productividad del cultivo. «Saber en qué medida esto afecta la producción es muy útil para que el productor pueda hacer números y evaluar los costos para su inversión, destacó Conde. Sobre el final del recorrido desde INIA se hizo énfasis en las líneas de investigación que se pretenden abordar a futuro y la inocuidad fue el foco.

«Nos interesa trabajar en alternativas agroecológicas para el control de los problemas sanitarios y de la cobertura vegetal que afectan al olivo. Eso nos va a permitir disminuir el uso de agroquímicos y lograr una producción más inocua para los consumidores», cerró Conde.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 14 de abril del 2022: La operativa transcurrió de forma poco ágil, en el marco de un día atípico debido al feriado de turismo, con bajo ingreso de público comprador y la mayoría de los puestos cerrados. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomates, morrón Amarillo y Verde, zapallito, zucchini, chaucha, pepino, berenjena, espinaca, puerro y boniato Beauregar/Cuabé. Se observaron incrementos en las cotizaciones de cebollas, repollo, apio Hoja, frutilla y nabo.

AZUCITRUS, asociada a empresa argentina, exportará aceite de limón a multinacional.

La empresa Azucitrus, a través de su asociación con la argentina S.A. San Miguel del Tucumán —una de las mayores productoras de limones del mundo—, integrando la empresa NovaCore, procederá a la construcción de una nueva planta o a la ampliación de una ya existente para la producción de aceite de limón, en Paysandú o en Young. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, confirmó la noticia a EL TELEGRAFO durante su visita al predio ferial de la 55ª Semana de la Cerveza de Paysandú. «Hay un convenio de exportación de aceite de limón hacia una empresa a nivel internacional. Eso va a hacer necesaria la construcción de una nueva planta en Young o ampliar la planta aquí en Paysandú», dijo el secretario de Estado. El cliente «es una de las grandes marcas de refrescos y es la empresa la que compra y luego la distribuye en sus diferentes filiales en todo el mundo», adelantó. El aceite de limón se encuentra en la cáscara de limón. Se usa principalmente en la elaboración de los concentrados para refrescos sabor «Cola». También se usa para refrescos «lima – limón» y sabores para galletas, dulces y medicamentos. La ampliación «significará mucho más trabajo para quienes cumplen tareas en las quintas y supone también mayor cantidad de personas trabajando en Paysandú». «La demanda está firme y eso determina una nueva inversión. Vinimos a conocer la actual instalación así como el proyecto de ampliación, que será presentado en dos meses en el Ministerio», destacó Adrián Peña.

Emilio Gancedo