Cuando hay espíritu de emprender, cuando hay decisión, los proyectos avanzan», dijo el gobernador Gustavo Bordet al recorrer una plantación de kiwis para la cual gestionó financiamiento. Bordet visitó el emprendimiento de Ricardo Yellín, ubicado en la ex ruta 14 en cercanías de Concordia. “La zona de Concordia tiene la particularidad de tener una gran variedad de frutas, no solo los cítricos dulces como naranja y mandarina, sino también de arándanos, y esta es la primera explotación que se hace de kiwis”, comentó. Luego señaló que “cuando Ricardo Yellín nos presentó el proyecto le dimos la posibilidad, a través del Consejo Federal de Inversiones, de dar apoyo a esa producción. Estuve aquí en sus inicios en diciembre de 2018 y ver hoy la producción demuestra claramente que cuando hay espíritu de emprender, cuando hay decisión, los proyectos avanzan. En este caso es satisfactorio poder tener ya el fruto de las primeras cosechas de kiwi acá en Entre Ríos. “Acá la zona de Concordia es una tierra muy generosa para este tipo de cultivos. Hace que se puedan generar variedades y poder proyectar en el futuro producciones que no son las tradicionales”, continuó diciendo el gobernador, quien finalmente sostuvo que “el espíritu emprendedor justamente es lo que anima a poder llevar adelante emprendimientos de este tipo”. Acompañado por el productor, el gobernador y su esposa Mariel Avila, recorrieron la plantación que estiman en 2023 cosechará 5.000 kilos por hectárea. La fruta lograda puede competir con la importada actualmente de

Italia.

Buena experiencia

Por su parte, el productor Ricardo Yellín comentó que “a raíz de un ensayo que se hizo en el INTA y sabiendo de dos o tres personas que estaban haciendo pequeñas fracciones, decidimos empezar con este emprendimiento. “Este es el cuarto año que llevamos en la plantación y ha sido una buena experiencia”, continuó diciendo Yellín y estimó que este año, por ser plantas nuevas, cosecharán unos 2.000 kilos de kiwis por hectárea. “Esperemos el año próximo llegar a los 5.000 kilos por hectárea y el siguiente a los 15.000 kilos”, acotó. Finalmente, destacó el apoyo del gobierno provincial al emprendimiento. “Empezamos con 2,5 hectáreas y el gobierno nos facilitó un crédito para hacer 1,5 hectárea más y poder lograr una unidad económica”, detalló.

Se registra una importante suba de precios de las cebollas en Brasil

Reducción de inventarios y problemas de logística en las importaciones reducen de la oferta.

Esta semana (25 al 29/04), la región de Ituporanga (SC) mostró una disminución significativa en los bulbos disponibles para el comercio. Como la oferta es baja en todo el territorio nacional, el mercado de Santa Catarina se vio favorecido y las cotizaciones tuvieron un aumento significativo en relación a la semana pasada. Según referentes, este escenario refleja los problemas logísticos en la frontera de Porto Xavier (RS) desde principios de abril; de la región Nordeste de haber registrado precipitaciones y afectado las producciones y el retraso en la siembra en SP, MG y GO.

De esta forma, la cebolla de Santa Catarina es más evidente en el país, ya que es la única región con existencias. La falta de opciones provocó un aumento de los precios, con el valor de la corta y quema un 37% más alto que la semana pasada, cerrando en un promedio de R$ 3,90 ($u 35) por kilo para el productor. El cajón “tipo 3” registró aumento del 40,4% en la misma comparación a R$ 87,75 ($u 790) de 20 kilos. La calidad del nacional fue considerada satisfactoria y superior a la argentina. Se espera que los precios continúen subiendo la próxima semana, ya que las existencias de Santa Catarina se están agotando.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 23 al 29 de abril del 2022. Abundancia en la oferta de hortalizas de hoja.

A nivel mayorista se recompone la oferta de productos como acelga, lechuga, espinaca, puerro, rabanito, remolacha y perejil con fuerte tendencia a la baja en sus precios

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: con el descenso de las temperaturas y la presencia de alta humedad en los suelos, los cultivos de hojas aceleraron su desarrollo y crecimiento incrementándose de esta manera la oferta mayorista para los principales rubros que componen este grupo. También este cambio de temperaturas, llevó a un enlentecimiento en la compra a nivel minorista de este tipo de productos, ya que son consumidos principalmente en platos fríos, en la época estival, y ahora se verifica un cambio hacia el consumo de comidas tipo “calientes”. Esto lleva a que varias hortalizas sean menos demandadas y presenten sobrantes a la hora de finalizar la jornada comercial. Esta situación se verificó en lechugas, rabanito, remolacha, espinaca y apio Planta. También el descenso en los precios se vio en otras hortalizas, no tan relacionadas a su consumo en ensalada, pero que la oferta se incrementó significativamente como acelga, choclo y perejil. En otras que la demanda es estable como apio hoja, puerro y nabo, los precios no sufrieron modificaciones. Incluso en este último caso sus valores presentaron un leve incremento. Frutas cítricas: se abre el abanico en variedades de mandarinas. Comienzan a ingresar las primeras partidas de Clementinas e Improved, con precios superiores a las ya instaladas Satsumas. La oferta de naranjas es mayormente del grupo Ombligo o Navel, quedando las últimas partidas Valencia que presentan graves problemas de calidad, con de precios a la baja. En pomelo y limón la oferta se incrementa paulatinamente y los precios sufren modificaciones a la baja.

