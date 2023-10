Por CATALINA TRINIDAD

El centro CAIF » PEQUEÑOS BRILLANTES tendrá su propio centro tal y cual lo prometió el Presidente de la República Luis Lacalle Pou en sus tantas visitas a nuestra localidad. Fue un centro que se enamoró desde su primera visita de las tantas que hizo ,le cautivaron los niños y su entorno al saber que importante es el CAIF para nuestra localidad. Pero antes de comunicar está gran noticia vamos a realizar una breve reseña de » Pequeños Brillantes »

El Caif: “Pequeños Brillantes” se funda en junio del 2000, abriendo sus puertas a la comunidad. Desde su apertura hasta la fecha es la única política pública de Primera Infancia en la localidad. En ese momento se atendía en Modelo 1 con una capacidad de 39 niños/as y sus familias. En el año 2006 se incorpora el Programa Experiencias Oportunas, atendiendo a 84 niños/as y sus familias. En el año 2012 se amplía el modelo de gestión a tipo 2, brindando la cobertura a 118 niños/as y sus familias en sus dos programas, manteniéndose dicho modelo hasta el momento:

Experiencias Oportunas (niños/as y sus referentes de 0 a 1 año y 11 meses)

Educación Inicial (niños/as de 2 – 3 años).

Desde el año 2011, se trabaja fuertemente en el marco del convenio de trabajo interinstitucional entre INAU, Plan Caif, ASSE, Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, entre ellos el trabajo con embarazadas. Con un promedio de 45 nacimientos por año y por lo tanto se realiza un trabajo interinstitucional e intersectorial, participando en distintas actividades y festejos promocionando los derechos de nuestros niños/as y sus familias.

A lo largo de estos de 23 años como trayectoria, cabe destacar, que la infraestructura (de más de 100 años), ha sufrido varias refacciones y remodelaciones y mejoras, pese a las cuales, las mismas no son suficientes para la atención acordé a la nueva modalidad implementada por el Plan. Destacándose la buena demanda que existe acorde a la población que va en aumento de nuestra localidad ( véase los planes de Mevir llevados a cabo)

Desde el año 2014, se mantiene un estrecho vínculo con el Dr. Carlos Albisu, quien realizó consultas desde su especialidad médica, siendo nuestro centro referencia de dichas consultas, en ese entonces atendía a usuarios de ambos prestadores ya que en la población CAIF se encuentran niños que necesitan esa especialidad y que muchos terminan con intervenciones quirúrgicas de oído nariz o garganta.

A través de este vínculo es que nos visita en forma espontánea el actual presidente Luis Lacalle Pou, en el año 2016, siendo en aquel momento el Senador de la República. Si bien como senador estaba en conocimiento de las políticas públicas llevadas por INAU, quedó gratamente muy conforme que lleváramos adelante desde nuestro centro y fue una oportunidad para que muchos pobladores les plantearan los problemas existentes que en toda sociedad surge.

En el año 2021 integrantes de la Comisión Directiva conjuntamente con algunas funcionarias dan en mano al Presidente de la República, los trámites realizados ante organismos públicos e INAU, entre otros de 2 padrones ubicados entre calle 18 de Julio, Sergio Cabrera y Avda. Domingo Pérez cuyo terreno había pasado por la Junta Local y aprobados por todas las bancadas para el destino que la Asociación Civil PRO CAIF DE VILLA CONSTITUCIÓN lo había solicitado. Realizados los trámites pertinentes para la obtención del mismo (siendo sobrante del Plan BECON) y no encontrando la solución esperada en cuanto a obtener en forma legal esos padrones para la construcción de un nuevo edificio se le plantea al Sr. Presidente la dificultad existente a quien le interesó el tema por tratarse de la Primera Infancia.

Nuevo edificio para el Caif: “Pequeños Brillantes”.

En el comienzo del año 2022 en forma de primicia nos anuncia que la localidad de Villa Constitución contará con un nuevo edificio para el Caif: “Pequeños Brillantes”.

Para ello, fue necesario llevar adelante el trámite de rigor de un comodato desde Comisión Mixta de Salto Grande con INAU, acuerdo firmado oportunamente. En el año 2022 representantes de la Comisión Directiva y Directorio de INAU firman el nuevo modelo de gestión que regirá a partir de la entrega de llaves del nuevo edificio. Y aquí se viene la gran noticia :

Dicho proyecto comenzó a rodar las obras en el presente mes por medio de la Empresa BLARDONI, oscilando la entrega para el mes de mayo del próximo año, a partir de ello, se entiende la cobertura en la atención a 130 niños/as, incluyendo en forma diaria en la franja etaria de 1 a 2 años.

El nuevo edificio es una meta importante para brindar una atención integral y de calidad a los niños/as y sus familias de Caif, y que constantemente están en comunicación con la OSC mostrando su interés para el proyecto, el Dr. ABDALA, el asesor Girasol y el mismo Presidente de la República como así también coordinador ante la CND. Hoy ya vemos la empresa trabajando estimándose su finalización para Mayo de 2024.

una promesa cumplida

Aquí retomamos lo que al principio se expresó : una promesa cumplida de parte del presidente .

DIARIO EL PUEBLO conversó con su tesorero el señor Enrique Cañette quien nos expreso el gran orgullo de pertenecer a este centro y la enorme felicidad cuando se enteró que la construcción era una realidad palpitante. Dijo sentirse muy emocionado a tal punto que mientras realizábamos la nota se le cayeron algún que otro lagrimón recordando las personas que han formado parte de la comisión y que hoy ya no están .Dijo » Solo una persona no logra nada sino que cuando tenes un grupo que va para delante ,es ahí que se logra .Recordó cuando en sus comienzos no tenían la herramienta principal que era el lugar y que gracias a gestiones de Malaquina se pudo comenzar en un lugar que por cierto estaba muy deteriorado .Hubo que maquillar mucho .Luego se soñaba con reconstruir ese lugar. . Cañette destacó el trabajo de la comisión ,la perseverancia ,la continuidad en todos los trámites ,así como también los funcionarios que la mayoría se puso al hombro la lucha

Comisión actual

. Le preguntamos cómo se conformaba dicha comisión y esto nos dijo: _Presidente : José Milesi, Vice Presidente Dra Jacqueline Arismendi, Secretaria Gladis Jara , Pro secretaria Nancy Pastorino, Tesorero Enrique Cañette , Pro tesorero Orlando Chacharo , Vocales : Elisa Echagüe, Eliana Caceres , Evangelina Albano, Rosa Araujo y Lourdes Ferrería . Mientras que el equipo Fiscal está a cargo de : Jorge Arismendi , Marta Villalba y Cristina Kuminski .

Para culminar Enrique contó que cuando las personas lo saludan por la calle y le dicen esa palabra mágica «Felicitaciones» el enseguida transmite que el logro fue la lucha de la comisión y funcionarios pero por sobre todo el gran compromiso del presidente de la República en cumplir la tal valiosa promesa que realizó para los más bajitos de la Villa y por ende para toda Villa Constitución.

El logro es para nuestros niños y toda la Villa- culminó _.Podemos destacar que el centro en la actualidad cuenta con 12 funcionarios además de estar 3 a la orden más gestoría y contaduría .

