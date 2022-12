Cada vez menos ómnibus; frecuencias y horarios

Facundo Marziotte, Edil Partido Nacional Lista 40404, plantea nuevamente la falta de frecuencia y acotado horario de circulación en los días domingos

Llegó él verano, y nosotros ha riesgo de sonar repetitivos, reiteramos la preocupación de la falta de servicio de Ómnibus de pasajeros en Salto.

No sólo no tenemos el horario completo de los domingos, cosa que hemos reclamado en varias oportunidades, sino que ahora vemos paradas repletas de gente que tiene esperas más largas de lo normal, incluso en las líneas más importantes de la ciudad. No solo perdimos servicio en cuanto a la cantidad de horas, sino que claramente estamos teniendo inconvenientes en las frecuencias.

Esto no se resuelve enojándose o buscando matar al mensajero, esto se resuelve con gestión. Nosotros tenemos el derecho y sobre todo el deber de trasladar lo que los propios usuarios nos transmiten.

Necesitamos que se nos diga qué pasa, cuáles son los motivos de ver un servicio que solo disminuye e intuyo que estará sobrecargando el trabajo de los propios funcionarios del sector. Hay que hacer algo o al menos que se dé la cara y se nos diga qué está pasando.

Vamos a volver a preguntar mediante los mecanismos que tenemos desde la Junta.