Cada cosa en su lugar

Ha pasado el Día de la Mujer y hemos visto que entre las principales reivindicaciones se halla la reivindicación de la demanda de igualdad de lo que se entiende como Derecho de la mujer, ya existente en nuestro país, y para nosotros tremendamente injusta y exgerada.

No explicamos, no tenemos la menor duda de que la mujer tiene todo el derecho a deshacer la pareja y denunciarla en los casos de violencia doméstica. Es más entendemos que el Estado debe proteger a esa mujer y sobre todo a los menores de edad.

Pero nos oponemos a considerar que toda mujer es “víctima” y todo hombre es agresor, porque sencillamente conocemos casos en que no es así. Para nosotros la ley actual para la que basta la denuncia de una mujer para que el juez o la jueza determine como medida preventiva de males mayores, el alejamiento del progenitor, es totalmente nefasta.

Esto es negar todo principio legal de la doctrina penal y todo derecho a una defensa justa.

Conocemos caso en que las denuncias son totalmente falsas o apócrifas y las consecuencias para el progenitor y el niño son nefastas. Es más, cuando el juez o la jueza requiere pruebas a la denunciante se ha dado el caso que ésta no las aporte, por la sencilla razón de que no existen.

Sin embargo las consecuencias de haber formulado o una denuncia falsa son generalmente nulas (aunque la ley actual las establece) , porque los fiscales no disponen de los recursos necesarios para investigar o porque son tantas las denuncias que han atiborrado los juzgados.

En estos días llegó a nuestros oídos la versión de que el 70 por ciento de las denuncias son falsas.

Esto da idea de las cosas a modificar. Como también se debe modificar el sistema de pensiones. Nos explicamos hay instituciones (como la policial) donde muchos efectivos deberían de pagar pensiones a sus hijos y no lo hacen, porque cualquier excusa le sirve a la institución para rechazar la solicitud.

Para que quede claro y esperamos que se no refute si estamos equivocados… Habiendo una decisión de un juez o una jueza la institución no puede rechazarla bajo ningún concepto, ni siquiera discutirla sólo debe proceder a cumplirla. Si un abogado acepta una excusa de la institución o es parte de este desconocimiento ilegal o no es capaz de hacer cumplir las leyes.

Por último nada ni nadie debería negarse a denunciar los casos de violencia doméstica, por la sencilla razón de que es de justicia hacerlo.

A.R.D.