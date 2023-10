Cabildo – La Experiencia en la Política.

Cuando invocamos al sistema político, habitualmente hablamos de gente con mucha experiencia en política, y a esta gente la escuchamos en cada campaña postularse para ser el cambio.

Cómo lo dice la frase: “La locura, es hacer lo mismo una y otra vez de nuevo, esperando resultados diferentes”.

Si vamos a elegir a los mismos de siempre, no podemos esperar grandes cambios, seguramente debamos esperar algo peor, porque el tiempo pasa, tanto para las personas como para las ideas. Seguramente lo que era “vigente” y necesario hace 15 años, no lo será hoy, y mucho menos para los futuros 5 años. Un ejemplo concreto de esto puede ser La Central Hortícola del Norte, cuando se gestó surgía de una necesidad, habían miles de familias de horticultores, emprendimientos medianos y pequeños. Un cinturón hortícola centrado en la familia emprendedora y que se estaba especializando. Pero pasaron 30 años sin que la prometida central se concretara, la vida de los productores continuó, buscaron nuevas formas, asociaciones, espacios, mecanismos, en el proceso cientos de ellos dejaron las chacras y existe hoy una concentración que en ese momento no existía. Sin tomar en cuenta ese cambio en la realidad, los políticos prometieron una y otra vez en cada campaña, cada 5 años hacer la Central, que ahora tiene cuerpo pero no funcionamiento.

Por eso estamos convencidos que lo que necesitamos es gente pragmática, con o sin experiencia política, pero con visiones estratégicas y un plan claro y concretable, incluso deberíamos involucrar gente con cero experiencia política pero con visiones a largo plazo para nuestro país. Necesitamos pragmatismo y eficiencia para poder mejorar la situación de nuestro departamento. Hay que valorar la experiencia sí, el liderazgo también, la experiencia empresarial, profesional, gente que de verdad quiera hacer un cambio por el país y por Salto.

Ahora, si elegimos por experiencia política, haciendo prevalecer la vieja y conocida frase: “más vale malo conocido que bueno por conocer!”, entonces no nos quejemos por la realidad del país porque nosotros mismos estamos votando por los mismos de siempre. Y seamos honestos, hoy en nuestro país existen tres partidos “tradicionales”, pues el Frente Amplio, por más que quiere seguir imponiendo su fachada de “renovación y cambio” ha demostrado, con una GESTIÓN de 15 años ininterrumpida y con mayorías parlamentarias, ser uno más del montón; amigo de los grandes capitales e insensible con las necesidades de la gente.

La opinión pública uruguaya se está inclinando cada vez más hacia la minimización del sistema estatal. Si consideramos los hechos consumados, que involucran políticos y específicamente, en el sector del Presidente, aunque no exclusivamente; es esperable que esta tendencia siga “in crescendo”, y la consecuencia sea: en primer lugar la desconfianza y en segundo lugar y lo más grave la indiferencia, al asumir que: – para que vamos a pensar en quien votar, si al final «son todo lo mismo»-.

Es muy peligrosa esta posición de la ciudadanía, porque es la Gente la que debe elegir libre y conscientemente sus gobernantes y representantes, quienes deben velar por el bienestar de esos votantes que los han elegido.

Tampoco colabora la actitud que emana de Torre Ejecutiva, renuente a tomar las decisiones que incluso el propio Parlamento por mayoría terminó definiendo. Es que le cuesta seguir “sugerencias” que no provengan de sí mismo al encargado de las destituciones, es como que si lo dicen los otros es NO y sólo cuando parte de mi es SI; esta línea de comportamiento reiterada, tiene un nombre, que ahora no vamos a recordar.

Para evitar esas “actitudes”, que luego son decisiones que afectan negativamente al Pueblo; tenemos que promover equipos de personas, para que integren las opciones electorales, que sean creíbles, que tengan capacidad y conocimiento de los problemas, que sean verdaderamente comprometidas a cumplir con honorabilidad la función pública. Y que interpreten el mandato de las urnas, como una posición desde la cual aportar soluciones al conjunto de la sociedad, en especial a los más vulnerables y no para solucionar las situaciones de sus familiares, amigos y compañeros de lista.

Persiguiendo estos objetivos, con la conducción de nuestra líder y candidata a la diputación Cecilia Eguiluz, hemos conformado los diferentes equipos de nuestra agrupación, como continuación de la idea que nos determina el Senador Guido Manini Ríos para todo el Partido, y así seguiremos hasta que tengamos la oportunidad de llevar adelante la recuperación del departamento y del país; porque si queremos que algo cambie debemos de votar a los que posibiliten esos cambios que por supuesto no son los mismos de siempre.