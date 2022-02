El «Pitufo» Sergio Gustavo Olivera, con Cristian Igarzábal para la Preparación Física y Luis Lima sumándose en más de una función. Es el Cuerpo Técnico básico de Salto Fútbol Club, que desde el lunes 14 de febrero arranca la pretemporada en categoría juveniles. Sabido es que este año será parte de la competencia, en un torneo que además incluye a equipos de la Segunda División Profesional. Cuarta y quinta división. Los planteles «naranjeros» virtualmente definidos, después de aquella convocatoria impulsada en el mes de noviembre y que convocara a casi 700 adolescentes. Una manera de suponer que Salto FC prendió en la ilusión de los gurises.



Lisandro Rossi, el presidente, sabe que es el primer paso de la vuelta.Una manera de acentuar todo el mecanismo previo, ya con la faz deportiva considerablemente ampliada. En el 2021, año de retorno, Salto FC se limitó al equipo de Primera.De acuerdo al propio apunte de Lisandro a EL PUEBLO, «el lunes que viene se realizaría la primera reunión a nivel de la Primera División Amateur. Tendremos alguna idea respecto al inicio del campeonato. Como comienzo de la pretemporada, estamos pensando en el mes de abril. No antes»

– CLAVE ENCUENTROCON BURUTARÁN

Cuando invoca a Salto Futbol Club, no se baja de una palabra. La expone toda vez que sea necesaria: desafío. Para él lo es, cada etapa que va germinando de la entidad fundada el 19 de noviembre del 2002 y que transcurrió 17 años sin ser parte de la actividad deportiva de AUF.Hasta que el año en que la pandemia ganó espacio (2020), Salto FC fue rebrotando.«En término de breves días nos reuniremos con el «Coqui» Burutarán y será una manera ir definiendo algunos aspectos que hacen al plantel. Ya es sabido a esta altura que algunos jugadores terminaron su ciclo y otros permanecerán, más los que estarán llegando para fortalecer la idea. Es concreto que el plantel necesita de jugadores con gol. Buscamos delanteros, pero no serán de Salto. Braian de Barros está manejando el tema en Montevideo. Uno de esos tres jugadores que figura en la agenda, es Líber Quiñones. En su momento con el Director Técnico hablamos de aquellas carencias, que ahora es necesario replantear»