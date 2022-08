Burutarán y Summers ya no más en el mando superior de la selección salteña

Unos días atrás, desde EL PUEBLO, el puente tendido con Maximiliano Summers, integrante del Cuerpo Técnico del Salto Campeón del Interior, en aquella tarde del 25 de octubre en el Parque Dickinson, año 2020.

Tanto Summers como Joaquín Burutarán se convertían en ayudantes técnicos de Jorge Noboa. En buen romance, cualquiera de los dos, «manos derecha del entrenador».

Tanto «Maxi» como el «Coqui» fueron en su momento Directores Técnicos de Selecciones Juveniles, acaso el paso previo para acceder al cuerpo técnico de los mayores. Ahora la respuesta de Summers a cronistas de este diario, fue una y concreta: «por lo menos conmigo nadie hablo. Si vuelvo o no vuelvo a esa función, desconozco».

EL TIEMPO DE HOY Y EL

TIEMPO QUE LLEGARÁ

Semanas atrás en sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña, cuando se revelaron las decisiones en torno a quienes serán los Directores Técnicos para los seleccionados. Sub 14: Fabricio Martínez. Sub 15: Richard Requelme. Sub 17: Wilson Cardozo. Mayores: Jorge Noboa,

En algunos casos puntuales, como en Sub 14 y Sub 15, no solo los DT anunciados, sino quienes se integran al núcleo de control, a la luz de los torneos que se avecinan. Pero en el caso de la Sub 17 y mayores, pueden esperar respecto a definiciones pendientes. Salto jugará recién en el mes de enero, la nueva secuencia del Campeonato del Interior.

NINGUNO DE LOS DOS

Cuestión de interrogante: el cuerpo técnico de los mayores, con o sin Maximiliano Summers y Joaquín Burutarán. A determinadas fuentes informativas hay que limitarse para encontrar una respuesta: no.

Ni uno ni otro se sumarán a Jorge Noboa, tal como sucediera en aquel Salto Campeón. De acuerdo a lo que se dijo a EL PUEBLO, «la idea sería que uno de los DT en juveniles, sea parte de la escala al plantel superior»

Parece darse como un hecho el nombre de Fabricio Martínez, sin que haya tanto razón a mano para descartar a Richard Requelme, que este año hace su debut como técnico de una selección salteña. Hay quienes especularon con los retornos de Burutarán y Summers a la Liga Salteña.

La realidad será definitivamente otra.