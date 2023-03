Bukele, El Salvador y la lucha contra las pandillas

Nayib Bukele era un personaje desconocido para muchas partes del mundo globalizado. Sin embargo hoy el presidente del El Salvador, tierra lamentablemente dominada por los maras, es visto como un verdadero héroe por algunos y como un villano por otros, sin faltar aquellos que lo acusan de tener vínculos con el narcotráfico.

Precisamente su trascendencia la atribuyen a la lucha encarada contra estas pandillas, surgidas en los Estados Unidos, pero extendidas en forma explosiva en El Salvador desde donde se teme que sigan extendiéndose a toda Latinoamérica.

Bukele acaba de mostrar al mundo la forma en que se trata a los pandilleros una vez capturados. Miles de ellos han sido trasladados a la flamante cárcel de alta seguridad construida con capacidad para alojar a unas 40 mil personas.

En esta cárcel no habrá Internet, fue construida teniendo en cuenta todos los aspectos de máxima seguridad y sus ocupantes son tratados como verdaderos terroristas, lo que ha llevado a muchas instituciones de Derechos Humanos a preocuparse por la situación.

Días atrás alguien nos preguntaba si creíamos que de esta forma Bukele terminaría con las pandillas, las que viven del “negocio” del narcotráfico. Le dijimos que no nos contamos entre los optimistas.

En primer lugar porque recordamos los grandes genocidios. Millones de judíos fueron eliminados por el nazismo, además de otros millones de armenios etc. etc. El resultado está a la vista, la nación judía no sólo ha subsistido, sino que se considera la de mayor riqueza “per cápita”.

Es que los pandilleros no sólo reclutan para sus filas a las personas más ambiciosas, a los consumidores y demás, sino que también “obligan” a ingresar a sus filas a otras personas, niños a veces, a quienes mediante amedrentamiento, amenazas o similares obligan a hacerse pandilleros.

Vale decir que este un tema social, no sólo un tema delictivo. La sociedad de hoy está basada en la obtención de dinero, de bienes económicos y ya no existen códigos, ni respeto a Derecho alguno.

Mucho nos tememos que dentro de algunos meses la situación en El Salvador sea igual o aún peor a la presente. Sabemos que se enfrenta a un problema complejo. Como lo hemos dicho no se trata sólo de sanciones o penas más “duras”, sino de fijarse y combatir la “fabrica” o el problema social que causa la situación.

A.R.D.