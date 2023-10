BUENOS VALORES Y FIRME DEMANDA EN 31 REMATE VIRTUAL DEL NORTE

Este martes, las firmas Azanza & Migliaro, El Estribo de Aldo García da Rosa y Enrique Beriau Negocios Rurales integrantes de Remate Virtual Del Norte (RVN) concretaron la edición 31 del consorcio con ventas del 100% para los vacunos, quedando solo un lote sin comercializar en lanares por no alcanzar las pretensiones vendedoras.

Fue un remate muy bueno, con muy interesantes valores en vacunos, en lanares sabemos que el momento está bastante deprimido, así mismo quedaron solo un lote de 100 ovinos que no se colocaron, sostuvo Ignacio Beriau, martillero del consorcio. Así mismo, Beriau, dijo que hubo categorías que hicieron precios de punta como en los novillos con lotes de muy buena clase, volumen y calidad que alcanzaron 1,925 dólares al kilo. También en hembras la tónica acompañó y se lograron concretar muy buenos negocios por lo que estamos muy satisfechos.

Por su parte, Gerónimo Azanza, destacó la conformidad lograda por las ventas, con muy buena dispersión, con buena demanda, mucha agilidad prácticamente en todos los lotes. Si bien en la categoría de terneros pesados y novillos sobre año, las ventas moderaron la agilidad, finalmente se fueron haciendo los negocios y se vendió todo, señaló Azanza.

La próxima actividad del consorcio está prevista para el sábado 4 de noviembre a la tardecita en el marco del Salto Ovino, oportunidad que el consorcio estará rematando los diferentes animales que participen de los concursos, así como también ya se están recibiendo consignaciones de lanares para la venta virtual que se realizará en dicha oportunidad.

VALORES PROMEDIO

Corderos US$ 44; borregas US$ 46; ovejas US$ 33; terneros: US$ 2,01; novillos 1 a 2 años US$ 1,78; novillos 2 a 3 años US$ 1,92; vacas de invernada US$ 1,40; terneras US$ 1,87; terneros y terneras US$ 2,11; vaquillonas de 1 a 2 años US$ 1,73; vaquillonas más de 2 años US$ 1,68; vacas preñadas US$ 602 y pieza de cría US$ 375.