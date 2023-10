BUENAS VENTAS DE OTTO FERNANDEZ Y VALDEZ & CIA EN LA EXPO CURTICEIRAS

El pasado fin de semana se llevó adelante una nueva edición de la Expo Curticeiras en el departamento de Rivera. El sábado por la tardecita se concretaron las ventas de reproductores luego de largas horas de calificaciones durante la jornada. Las ventas estuvieron a cargo de Otto Fernández así como también de Valdez & Cía.

Con presencia de reconocidas cabañas de todo el país, sobre todo del norte, las juras se llenaron de reproductores tanto ovinos como bovinos con genética de primer nivel. Entrada la noche, las ventas comenzaron y allí se comercializaron 16 toros Polled Hereford a US$ 2.260 de promedio, un máximo de US$ 3.100 y un mínimo de US$ 2.000, 9 toros Brangus a un promedio de US$ 2.355, con un máximo de US$ 2.900 y un mínimo de US$ 2.000, 21 toros Aberdeen Angus a un promedio de US$ 2.695, un máximo de US$ 4.000 y un mínimo de US$ 2.000, 3 toros Braford a US$ 2.500, 6 toros Charolais a US$ 2.316,con un máximo de US$ 2.900 y un mínimo de US$ 2.000 y un toro Normando a US$ 1.800. En ovinos, se vendió un carnero Merino a US$ 550, dos Carneros Corriedale a US$ 400 y 200, una Borrega Corriedale a US$ 200 y tres carneros Suffolk a US$ 420.