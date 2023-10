Buena dispersión de Los Angus del Retiro en Artigas

Con ventas a cargo de “Remate Virtual del Norte” (RVN), este viernes la Cabaña El Retiro realizó su primera venta anual en la propia cabaña. Si bien la firma hace algunos años vende su oferta anual de forma particular, la puesta fue más grande este año y la cabaña optó por vender bajo la modalidad de remate.

Finalizo de buena manera las ventas de la primera subasta anual de estancia El Retiro. Dónde se colocó casi el total de los toros, salvo un par de reproductores que no se vendieron por no llegar a las pretensiones de la firma, destacó Mauricio Garcia da Rosa integrante del consorcio salteño. Garcia da Rosa agregó también que se dispersaron el total de los vientres a muy buenos valores lo que dejó una gran conformidad tanto para la familia Errandonea principales de la cabaña, como de las firmas rematadoras. Finalmente, Garcia Da Rosa sostuvo que junto a la cabaña ya empiezan a trabajar y organizar la segunda edición del próximo año buscando alcanzar la mejora constante para la novel propuesta que arrancó con el pie derecho.

VALORES

Toros Angus 2.320 dólares de promedio, 3.500 dólares de valor máximo y 1.700 dólares de valor mínimo. Vientres Angus 1.100 dólares.