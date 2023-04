BROU evalúa refinanciamiento para productores lecheros tras el golpe de la sequía

LECHERIA HOY

El Banco República evalúa una refinanciación para productores lecheros afectados por la sequía. La semana pasada la entidad anunció una refinanciación de hasta cuatro años para los saldos que no se puedan cumplir de la zafra de cultivos de verano, y ahora, en la misma línea, ajusta detalles para implementar una medida similar para el sector lechero.

“El sector ha tomado créditos importantes básicamente para alimento de ganado con el objetivo de mantener los niveles de producción, para que no disminuya la remisión de leche, pero ese financiamiento que hay tomado los productores para enfrentar la seca no va a poder ser pago en esta primavera, como se previó”, dijo el presidente del BROU, Salvador Ferrer, entrevistado en Tiempo de Cambio de radio Rural. “Nos han planteado atender esto de alguna forma similar. Esperamos en los próximos días poder anunciar alguna línea similar para poder atender a los productores lecheros”, adelantó.

La intención, comentó, es ofrecer algún refinanciamiento similar al anunciado para los cultivos, llegar tal vez a cuatro años a efecto de que se puedan reestructurar esas deudas a corto plazo para poder sobrevivir la seca. (Fuente: Blasina y Asociados)

Siguen las negociaciones entre CONAPROLE y AOEC

El pasado 20 de abril CONAPROLE y el sindicato de trabajadores AOEC llegaron a un acuerdo y los trabajadores levantaron las medidas de fuerza que se estaban llevando adelante en el marco del conflicto en la planta de Ciudad Rodríguez, en San José.

Este lunes hubo una nueva reunión tripartita entre la cooperativa y AOEC.

Luis Goichea, dirigente de AOE, dijo que no hubo mayores avances. Hubo un planteo del Ministerio de Trabajo, comentó, “que pretende que acordemos un provisorio de padrón que no sea definitivo, y generar un ámbito para discutir el tema del padrón, formas de trabajo, tecnología, categorías”, apuntó.

El miércoles habrá una nueva instancia donde cada parte llevará su propuesta mejorada, dijo Goichea. (Fuente: Blasina y Asociados)

Remisión de leche cayó 4% en marzo; precio trepó a US$ 0,44

La remisión de leche a plantas industriales en Uruguay sumó 134,7 millones de litros y cayó 4,3% frente a igual mes del año pasado, según los datos preliminares del INALE. En febrero la caída de la producción había sido del 9,3%, por lo que el último mes se produjo cierta moderación, tendencia que se acentuó en abril, según los datos de CONAPROLE.

En el trimestre enero-marzo y en el medio de una de las peores sequías que sufrió el país, la remisión a planta totalizó 413 millones de litros y quedó 4,7% (-20 millones de litros) por debajo de igual período del año pasado.

En el año móvil cerrado a marzo, la remisión de leche suma 2.069 millones de litros, con un descenso del 2,1% en la comparación interanual.

Por otro lado, el INALE informó que el precio promedio que pagaron las industrias en marzo fue de $ 17,1 o su equivalente en dólares de US$ 0,44 por litro. El kg de sólidos promedio fue de $ 222,4.

En pesos corrientes, el litro de leche está un 4% por debajo de igual mes del año pasado, mientras que medido dólar subió un 4%. Para encontrar un valor por litro de leche por encima de US$ 0,44 hay que remontarse a junio de 2014 (US$ 0,46), cuando se alcanzó un máximo histórico.

Por último, el índice de Poder de Compra de la leche —que calcula al INALE— cerró marzo con un valor de 81, con una mejora de 1% respecto a febrero. Esto por un mayor precio recibido (por mayor contenido de sólidos) con costos que se mantuvieron. Frente a diciembre, el poder de compra de la leche está un 4% por encima, pero aún está 19% por debajo del año base marzo 2014=100.

Casi la mitad de la leche en polvo la compra Brasil

La dispar condición del mercado internacional y regional está redireccionando las exportaciones uruguayas de leche en polvo entera, el principal producto lácteo que el país coloca en el mercado internacional. Uruguay está dejando en un segundo plano las colocaciones en los demás destinos (fundamentalmente Argelia y China) y se está enfocando en el abastecimiento de la plaza brasileña.

A la vez que los precios internacionales tendieron a la baja en el mercado internacional, el regional se ha mantenido mayormente firme, sostenido por la escasez del producto en el mercado brasileño. Brasil no solamente es el que paga el precio más alto, sino que además está acaparando casi la mitad de las exportaciones uruguayas. De acuerdo con datos de Aduanas en base a solicitudes de exportación, en 2023 hasta la segunda semana de abril, Uruguay exportó 45.349 toneladas de leche en polvo entera. De ese total, Brasil fue el destino del 48%, 21.573 toneladas. La proporción fue del entorno de 44% en el primer trimestre y se disparó a 72% en la primera quincena de abril.

Los otros dos principales destinos, Argelia y China, redujeron significativamente su participación al tornarse menos atractivos para la industria láctea uruguaya. En los dos primeros trimestres de 2022 Argelia y China superaron con holgura a Brasil, pero la situación cambió a partir del segundo semestre y se mantuvo sin cambios en el primer trimestre de 2023.

En lo que va del año el valor medio al que se exportó la leche en polvo entera a Brasil fue de US$/t 3.780, superando al promedio de Argelia por US$/t 120 (3,3%) y al de China en US$/t 285 (8,2%).

Por el momento las expectativas son de que las condiciones del mercado no sufran variaciones de consideración, aunque podría haber cierta disminución de la proporción que se coloca en Brasil. En este país —de acuerdo con lo que expresa Cepea en su boletín sobre los mercados lácteos— la expectativa es que “los precios de la leche cruda pueden mantenerse firmes en abril por la proximidad de la post zafra y la consiguiente disminución de la producción”. Sin embargo, agrega que “la demanda (interna) debilitada y el aumento de las importaciones pueden frenar la intensidad de este movimiento” y expresa que “en la percepción de los agentes del sector, estos dos factores tienen el potencial de suavizar las variaciones a partir de mayo, lo que implica la expectativa de un 2º trimestre menos volátil que el del año anterior”, cuando los precios se dispararon al alza a valores históricos.

Por su parte, las condiciones del mercado internacional podrían tender a mejorar si se consolida la recuperación de la economía de China luego de haber dejado atrás la política de cero Covid-19. Los datos sobre la evolución de la economía en el primer trimestre del año fueron moderadamente auspiciosos, con un crecimiento del PBI de 4,5% anual que superó las expectativas de los analistas, a la vez que las ventas minoristas crecieron un robusto 10,6% anual, lo cual indica que la demanda interna está evolucionando de forma favorable, lo que debería tender a elevar la demanda por alimentos en el mercado internacional.

Argelia, como país exportador de petróleo, podría mejorar su economía de confirmarse la valorización del crudo en el mediano plazo.

Emilio Gancedo