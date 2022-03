BROU amplía plazos para la compra de campos con destino a lechería

De 15 a 20 años de crédito en predios menores a 200 hectáreas, índice Coneat 100

El Banco de la República presentó sus líneas de crédito para la compra de campos con destino a la lechería que ahora tiene disponible de 15 a 20 años de plazo para las operaciones menores a 200 hectáreas, índice Coneat 100. En cambio, serán 15 los años habilitados para aquellas transacciones que no tengan límite de hectáreas. Luego de varios años en los que los productores lecheros solicitó un aumento en las líneas de crédito, en donde antes tenían de ocho a 10 años, este martes los referentes del área Lechería del BROU informaron a la directiva de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) sobre la ampliación de los plazos. “Hacía muchos años que lo venimos planteando y ahora fuimos oídos de muy buena manera. Es un plazo mucho más adecuado, porque antes, en el mejor de los casos te daban 10 años, pero generalmente eran ocho”, comentó Leandro Galarraga, presidente de la ANPL.

Las líneas de crédito ya se encuentran habilitadas para la compra de tierras, y el banco tiene, además, líneas para 12 años por inversiones en litros de leche.

En diálogo con El País, Galarraga también informó que, durante la clásica reunión semanal de gremial se ultimaron los detalles del balance y la memoria que se va presentar a los socios en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria del próximo martes a las 11 horas. A propósito Galarraga informó que es el segundo cobro que reciben por $ 6,5 millones y que se esperan, al menos, dos más dado que se estima que se termine de pagar a fin de año. Optimismo. El presidente de la ANPL, aseguró que el rodeo se encuentra en muy buen estado, así como también las chacras. “Climáticamente venimos muy bien; tuvimos un cambio brutal en lluvias en el sur, tras una situación angustiante con una sequía pronunciada en la que tuvimos que hacer un fuerte uso de las reservas”, contó Leandro Galarraga.

El sorgo, las avenas y los ryegrasses han tenido una recuperación muy buena, y permitirán recomponer las reservas que se gastaron en sequía. (Fuente: en base a El País)

Precio recibido por la industria en dólares aumentó 20% el último año : en enero, el precio recibido por la industria láctea uruguaya en dólares mejoró 20% comparado con el mismo mes de 2021, producto de un mayor aumento del precio recibido en los mercados de exportación y en menor medida por el mercado interno. El precio en los tambos se situó 12% arriba. Participación en el precio de la industria para el mes fue 60%, según el indicador que divulga el Inale.

En enero 2022, en promedio, la industria recibió un precio por litro de leche exportado de US$ 0,57(medido por litro de leche equivalente) que fue 28% mayor al valor recibido un año atrás, mientras que el indicador del mercado interno se situó en US$ 0,75 por litro con una mejora del 5%. Esto determinó que el precio promedio que recibió la industria fuera 20% mayor al de enero 2021. En tanto, en los 12 meses a enero el precio en tambo mejoró 12% alcanzando un valor de US$ 0,36 por litro (los precios incluyen reliquidaciones).

Si analizamos la media ponderada de los últimos 12 meses los precios de exportación mejoraron 16% con un valor de US$ 0,51 por litro, mientras que mercado interno aumentó 5% y alcanzó un precio de US$ 0,70. El precio en tambo fue de US$ 0,35 por litro con una mejora del 18% respecto a los 12 meses cerrados a enero 2021.

El precio recibido por la industria por la exportación en enero se ubicó en $ 25,4, con una mejora de 34% comparado con enero 2021, y el mercado interno aumentó 10% con un valor de $ 33,39. Ese mes registró un precio promedio de $ 27,67 que fue 26% mayor que el de enero 2021. En ese período, el precio recibido en los tambos fue de $ 15,9, con mejora de 18%. Precios de los lácteos se mantendrán altos en el primer semestre del año, según Rabobank. Los precios de los productos lácteos se mantendrán altos, al menos, hasta mediados de año en un escenario de oferta limitada, señaló el banco holandés Rabobank, en su primer informe trimestral de 2022 del mercado lácteo Global Dairy.

Los precios de los productos lácteos se mantendrán altos, al menos, hasta mediados de año en un escenario de oferta limitada, señaló el banco holandés Rabobank, en su primer informe trimestral de 2022 del mercado lácteo Global Dairy Quarterly Q1 2022: How High for How Long? publicado este mes.La perspectiva a más largo plazo depende del comportamiento del consumidor y de las condiciones de mercado normalizadas, ambas muy impredecibles, apuntó el informe. Ya antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios mundiales de los lácteos se disparaban por la escasez de suministro. Las principales regiones exportadoras están lidiando con malas condiciones del tiempo o márgenes erosionados, que se traduce en un déficit interanual en la producción que fue mucho peor de lo previsto en el segundo semestre de 2021. Como es poco probable que los déficits desaparezcan a corto plazo, Rabobank espera una caída continua en la producción de leche en el primer semestre de 2022 en las siete principales regiones exportadoras respecto al año pasado, con una leve recuperación esperada a partir del segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023.

Los precios de leche recibido por los productores han acompañado el camino de suba registrado por las materias primas en todo el mundo. Aún así, los crecientes costos de los insumos, la falta de mano de obra, el clima desfavorable y la calidad y los precios variables de los alimentos continúan limitando la respuesta productiva, dijo Rabobank.

Por su parte, se espera que las exportaciones de lácteos se desaceleren en 2022, luego de crecer un 4 % en 2021 a pesar de los desafíos logísticos que enfrentó la cadena de suministro.

Es poco probable que el crecimiento de las exportaciones observado en 2021 se repita en 2022, ya que el déficit de oferta reduce significativamente el excedente exportable de las principales regiones exportadoras.

El aumento de los precios del petróleo ha respaldado los precios de la leche en polvo entera en el pasado, y el elevado riesgo de seguridad alimentaria podría dar lugar a una actividad de compra estratégica. La presión inflacionaria se está extendiendo por todo el mundo, con una perspectiva cada vez peor, lo que plantea la pregunta: «¿Qué tan alto y por cuánto tiempo?»

(Fuente: Blasina y Asociados – Autor: Cecilia Ferreira)