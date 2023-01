Brian Lozano, el dolido….

Brian Lozano, actual jugador del Atlas de México, habló con De fútbol se habla así de DirecTV Sports sobre su paso por Peñarol y aseguró que quedó “dolido” por no rendir, pero que llegaba “en un momento malo futbolística y personalmente”.“Físicamente me siento muy bien. Hice una pretemporada fuerte y larga, y hace una semana arrancamos el campeonato. Futbolísticamente puedo dar mucho más, pero lo importante es que me siento bien”, comenzó diciendo el volante. “Hace tiempo perdí un poco de confianza y estoy trabajando en eso para poder disfrutar adentro de la cancha. Hay momentos que erro un pase y ya me frustro. Mi objetivo es volver a disfrutar el día a día; sentí que perdí ese niño que le gustaba jugar a la pelota”. MALO A DOS PUNTAS

Afirmó que “no fue un gran torneo colectivamente en Peñarol, pero en lo personal, quedé en el debe. Sé que podía haber dado muchísimo más, pero cuando uno no está bien de la parte de arriba (la cabeza), después en lo deportivo es complicado”. “Volví por temas familiares” a México. “No me sentía respaldado” por la familia. “Si me quedaba, iba a estar en la misma rosca y, seguramente, no iba a rendir adentro de la cancha. Fue una de las cosas que hablé con los dirigentes y entendieron”, añadió. “Quedé dolido conmigo mismo. Ojalá que se me pueda dar la revancha”, dijo, y siguió: “Esperaban mucho de mí, pero yo llegaba en un momento malo futbolística y personalmente”.