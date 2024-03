Brasil dispara sus exportaciones de carne de vacuno en el mes de febrero

Subieron un 52 % en volumen

En Brasil, las exportaciones totales de carne de vacuno (fresca + procesada) en febrero crecieron 52 % en volumen, pero los precios obtenidos para los productos brasileños se mantienen en relación a 2023, según informó la Asociación Brasileña de Frigoríficos (Abrafrigo), con base en datos recopilados por la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) .

En febrero, el volumen alcanzó 231.163 toneladas movidas frente a 152.230 toneladas en 2023. El precio medio por tonelada obtenido, sin embargo, cayó de 4.564 dólares el año pasado a 4.000 dólares en el mismo período (se mantuvo el 12,35 %). En enero también hubo un precio promedio: de US$ 4.630 a US$ 3.955 este año. Como resultado, la cuenta no sigue el aumento del volumen vendido: en 2023 fue de 694,8 millones de dólares y en 2024 de 924,7 millones de dólares (+33 %).

Según Abrafrigo, en los dos primeros meses del año, las exportaciones totales de carne vacuna proporcionarán ingresos de 1.855 mil millones de dólares contra 1.545 mil millones de dólares el año pasado (+20 %). El volumen, a su vez, aumentó de 336.047 toneladas en 2023 a 466.377 toneladas (+39 %).

China sigue siendo el principal comprador de productos brasileños y, a principios de año, el aumento de sus importaciones hizo que la participación relativa no total de las exportaciones brasileñas cayera del 51,4 % en 2023 al 41,6% en 2024 porque el país tiene diversificado más que sus mercados. En el primer bimestre de 2023 adquirió 172.646 toneladas y este año fue de 194.135 toneladas (+12 %). Los ingresos pasaron de 840,5 millones de dólares el año pasado a 857,5 millones de dólares este año (+2 %). Los precios medios bimestrales bajarán de 4.868 dólares en 2023 a 4.417 dólares en 2024 (-9 %).

En segundo lugar, Estados Unidos incrementa año tras año sus adquisiciones y pasó de 35.651 toneladas en el primer bimestre de 2023 a 89.103 toneladas en el mismo periodo de este año, un crecimiento del 150 %. El precio, así, pasó de US$ 171,6 millones a US$ 258,3 millones, un aumento del 50,5 %, considerando que los precios presentados se mantendrán, de US$ 4.813 por tonelada en 2023 a US$ 2.899 por tonelada en 2024 (-40 %).

Los Emiratos Árabes Unidos ocupan la tercera posición y fueron el segundo país con mayores importaciones en términos porcentuales. Pasó de 6.202 toneladas en los dos primeros meses de 2023 a 26.749 toneladas en 2024 (+326,9 %) y los ingresos aumentaron de 29 millones de dólares a 120,4 millones de dólares.