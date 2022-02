Braian y Claudio Torreira; ¿es posible que lleguen para jugar en Arsenal y Nacional?

Braian Torreira juega en Laureles.

Claudio Torreira juega en 18 de Julio.

Los dos son hermanos de Lucas, quien desde algunas temporadas es parte del fútbol europeo, pero además con citaciones a cuenta de la selección celeste.

El ya exentrenador (Tabárez) lo supo convocar para más de un juego y Diego Martín Alonso, el actual estratega celeste, igualmente pensó en él.



De lo que no hay dudas es que la familia Torreira, es apasionada del fútbol y no por nada, tres hermanos forman parte de él.

En la noche del sábado en el Parque Liebig’s de Fray Bentos jugando ante Liga de las Colonias Agrarias, CLAUDIO TORREIRA fue titular, mientras BRAIAN TORREIRA ingresó en el segundo tiempo. En los últimos latidos del juego, el cambio de frente desde la derecha a izquierda, para que Braian fuera ganando en velocidad.

Mano a mano frente a Ernesto Samit. La gambeta hacia afuera y el golero desplazando el manotazo como última fórmula.

Ya tenía acumulada la tarjeta amarilla del primer tiempo. La roja determinó el final para Samit.

Penal señalado y Braian para ejecutar. Disparó el balazo de gol. Fue el 3 a 0.

Tanto uno como otro, dejaron en claro la influencia que son capaces de sustentar en la selección de Río Negro. Más allá de las cuestiones futbolísticas, en Fray Bentos se admite la calidad humana de los dos: «son terrible gente».

El mismo juicio lo expone Luis Leguísamo. Sucede que el «Tití» fue compañero de Claudio en 18 de Julio. Cuando Salto fue Campeón del Interior en el 2020 (mes de octubre), a la semana siguiente ya había arreglado condiciones. Y se fue para 18 de Julio.

La amistad con la familia Torreira se fue prolongando en el tiempo. Julio Ricardo, el padre, es presidente de 18 de Julio de Fray Bentos.

LA HORA DE LOS DOS

Tanto Arsenal como Nacional, tienen el nombre de los dos hermanos en la agenda.

El hecho es que GESTIONES-TANTEOS, YA HUBO. No se trata en este caso de versiones, sino de una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad?

Claudio para jugar en Nacional y Braian a Arsenal. La información es esa.

El paso de los días alumbrará la chance o la disminuirá, pero no se trata de una fantasía, desde el momento que los seguimientos de cada opción, se van convirtiendo en capítulos de la historia.

Que los hermanos de Lucas Torreira jueguen en el fútbol salteño, NO es de principio una situación ajena a lo que ambas comisiones directivas están manejando.

Después de todo, el fútbol salteño no deja de ser apetitoso a determinados niveles. Es un fútbol especial y con pasiones que no se discuten. Resta saber si en el futuro más o menos inmediato, con dos hermanos Torreira jugando en el solar «naranjero».

Ellos dos: los hermanos de Lucas, el de la Fiorentina de Italia.