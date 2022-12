Braian Rodríguez retornó y suma las bajas de Franco González-Sagradini

En la edición del martes, el apunte de EL PUEBLO, respecto a la ausencia de BRAIAN RODRÍGUEZ en la primera práctica semanal de Ceibal. Estableciendo razones particulares, el goleador parecía alejarse del plantel, pero el hecho es que el diálogo-reencuentro se generaba después. Braian y quienes son parte del plantel de Ceibal. Una manera de dejar cuestiones en claro, limar diferencias a veces inevitables cuando determinados resultados no se producen y como hecho a favor: el cañonero máximo de Ceibal en la temporada volviendo a los entrenamientos.

EL MAL DE AUSENCIA

Para Ceibal las complicaciones no vienen faltando. No solamente el gol anulado a Pablo Malinovski frente a Arsenal en el juego de la segunda fecha. El hecho es que de cara a la tercera fecha ante Ferro Carril donde NO PODRÁ PERDER, para tentar un partido adicional ante el campeòn de la liguilla, en ese caso Universitario o Arsenal, las ausencias por dos: FRANCO «Chino» GONZÁLEZ y ÁNGELO SAGRADINI, desde el momento que acumularon dos tarjetas amarillas. Todo apunta a que hoy, Joselo García y Juan Darío Rondán decidan los sustitutos. Cabe recordar que frente a Arsenal, Ángelo fue titular e incluso el autor del empate definitivo. Por Franco González, la chance abierta para que Edgard «Tony» De Freitas sea uno más en el bloque defensivo.