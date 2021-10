Boxeo. 12 peleas hoy en el club Juventus

Hoy sábado 16 de octubre se realizará un Encuentro de Boxeo en las instalaciones del club Juventus (Diego Lamas 2731).



La actividad comenzará a las 20 horas contando con boxeadores de los siguientes gimnasios: Casa de Deportes, de Locomotora Box y de Guerreros de Acero. La entrada colaboración será de $ 100, todas las peleas:

1-Sebastian Silva (Casa Deportes) vs Santiago Rosa (Casa Deportes)

2-Pablo Gómez (Casa Deportes) vs Jorge Suarez (Casa Deportes)

3-Jhona Méndez (Casa Deportes) vs Jonatán Rodríguez (Casa Deportes)

4-Nahuel Castro (Locomotora) vs Ricardo Techada (Casa Deportes)

5-Brian Silvera (Locomotora ) vs Gustavo Torres (Casa Deportes)

6-Matias Fassana (locomotora)vs Ricardo De los santos (Locomotora)

7-Jairo Nuñez (Casa Deportes) vs Juan Machado (Casa Deportes)

8- Jose Chivel (Guerreros de Acero)vs Franco Torrens (Locomotora)

9-Josue Paulichen (Locomotora) vs Milton Pereira (Guerreros de Acero)

10-Belen Robaina (Locomotora)vs Nahuel González (Casa Deportes)

11-Matias Gabrielle (Locomotora) vs Nicolas Grecia (Casa Deportes )

12- Mario Furtado (Locomotora) vs Leonardo Faccio (Casa Deportes )