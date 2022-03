BEREDICTOS DE LA EXPO DURAZNO 2022

CALIFICACIONES

Ovinos:Merino Australiano

Gran Campeón y Gran Campeona PI: Douglas CortelaGran Campeón PO: Pablo y Magdalena PlateroGran Campeona PO: Douglas Cortela

Poll Merino Australiano

Gran Campeón PI: Douglas CortelaGran Campeón PO: Josemir LujambioIdealGran Campeón PI: Juan Manuel LorenzelliGran Campeona PI: Salpay SAGran Campeón y Gran Campeona PO: Juan Manuel LorenzelliMerino Dohne

Gran Campeón PI y PO: Stolovas HnosGran Campeona PO: Stolovas HnosCorriedale.

Gran Campeón PI: Doña Elisa SGGran Campeona PI: Wilma CamachoGran Campeón PO: Cuñatai Porá SAGran Campeona PO: Pablo Alvez

Texel

Gran Campeón PI: Onna Ma. SirvysGran Campeona PI: Lucas LacavaGran Campeón PO: Onna Ma. SirvysGran Campeona PO: Lucas LacavaMerilin

Gran Campeón PI: Gabriela Fiandra MailhosGran Campeón PO: Bernardo Nadal MaisterraHampshire Down

Gran Campeón PI: Mauricio NicolettiGran Campeona PI: Carlos Ignacio Suárez DíazGran Campeón PO: Jorge Rodríguez BritosGran Campeona PO: Mauricio Nicoletti

Poll Dorset

Gran Campeón y Gran Campeona PI: Las Rosas Estancia SRLGran Campeón y Gran Campeona PO: Las Rosas Estancia

Romney Marsh

Gran Campeón y Gran Campeona PI: Juan Feo NúñezGran Campeón PO: Walter Mario DamboriarenaGran Campeona PO: Pablo Alvez

Suffolk

Gran Campeón PI: Carlos José ViganóGran Campeón PO: Pingo Viejo SGGran Campeona PO: Laura Ceranti e hijos

Border Leicester

Gran Campeón PO: Juan Martín Olivera ClementeGran Campeona PO: Suc. Francisco Ferber Folle

Frisona Milchschaf

Gran Campeón PO: Soledad Bonilla BovinosAngusGran Campeón: “El Pobrecito” de Suc. Nelson Bentancur BanusReservado Gran Campeón: Roberto J. Zerbino y Lingay SATercer Mejor Macho: Sociedad Ganadera San Salvador

Gran Campeona: Agrofín SA, Juan García, Rancho El 3 y Don AbrahamReservada Gran Campeona: Sociedad Ganadera San Salvador y Jund AloisTercera Mejor Hembra: Frigorífico Modelo SA

Polled Hereford

Gran Campeón y Campeón Supremo: “La Ceferina” de Patricio CortabarríaReservado Gran Campeón: J. Ernesto AlfonsoTercer Mejor Macho: El Paraíso

Gran Campeona y Campeona Suprema: J. Ernesto Alfonso y Eduardo AnguloReservada Gran Campeona: Sociedad Ganadera San SalvadorTercera Mejor Hembra: El Paraíso SG

Hereford

Gran Campeón: J. Ernesto AlfonsoReservado Gran Campeón: Walter Carlos RomayTercer Mejor Macho: El Paraíso SG

Gran Campeona: Walter Carlos RomayReservada Gran Campeona: Miguel Martirena BoveTercera Mejor Hembra: Miguel Martirena Bove

Brangus

Gran Campeón: Agustín MoralesGran Campeona: Suc. Nelson Bentancur Banus.

Braford

Gran Campeón: Clelia Mailhos y Suc. de José CassarinoGran Campeona: Alberto y Elena Stolovas Hnos. SG.

Limousin

Gran Campeón: José BatpistaGran Campeona: Julio Severi

Brahman

Gran Campeón y Gran Campeona: Javier Olivera Roldán.

Shorthorn

Gran Campeona: Joaquín Percovich.Yeguarisos

Criollos

Gran Campeón: Carlos Parietti HendersonGran Campeona: Carlos Parietti y Edison Cavani

Cuarto de Milla

Gran Campeón: Guillermo RizzuGran Campeona: Joaquín Jiménez de Aréchaga

Appaloosa

Gran Campeón y Gran Campeona: Nicola De Ángelis

Martín Ferreira Pinto

Tabaré 236 Arenitas Blancas l Salto l UruguayFacebook: Tincho Ferreira PintoTwitter: @tinchofpok

Instagram: @tinchofpok

