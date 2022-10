Benjamin Albín,el que volverá

El reparto de puntos entre Ceibal y Salto Nuevo. Para Ceibal, una manera de conservar la primera colocación y el invicto, mientras Salto Nuevo con el punto conquistado, una manera de escalar en la tabla e ir zafando la incómoda posición en la zona del descenso.

Ayer lunes con el plantel de Salto Nuevo volviendo a entrenar, con más acentuación para los que no jugaron, mientras el regenerativo a cuenta de los que fueron titulares o ingresaron en el segundo tiempo. Salto Nuevo ahora con la mira puesta en Ferro Carril y Benjamín Albín habilitado para jugar, después de los tres partidos de sanción. Sumar al artiguense Leonardo Ferrari, no está lejos de lo posible,. En Salto Nuevo a esa opción, no la descartan.