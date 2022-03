Bendita democracia

Cuando esto escribimos es obvio que todavía no se ha desarrollado el referendo previsto para hoy sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Preferimos hacerlo así, porque queremos salvar las distancias que nos separan de otras democracias.

Felizmente hay ciudadanos compatriotas que han entendido que no somos ni mejores ni peores que muchos otros. Es probable que sólo seamos algo diferentes y queremos seguir siendo así.

En muchas ocasiones hemos batallado contra los fanatismos, los radicalismos inconducentes porque entendemos que poco o nada aportan. Las ideas se combaten con ideas, con razonamientos, con profundización de los temas y no con la violencia de la fuerza.

Si prestamos atención a los fanáticos, siempre se considerarán en la vereda opuesta a la violencia, siempre se considerarán las víctimas, nunca los victimarios, porque están enceguecidos.

Hoy tendrá lugar un referendo en el que mucha gente ha volcado su esfuerzo durante mucho tiempo. A favor y en contra, no importa. Lo que importa más allá del resultado en sí, es lo que se juega y en ello va nada menos que la democracia uruguaya.

Mañana habrá ganadores y perdedores, pero por el bien del país deseamos que se festeje con mucho respeto, con sentido patriótico. Lo que está en juego es mucho más que el referendo a una ley. Lo sabemos y así lo asumimos, pero de todas formas nada mejor que pensar con justicia social, que tratar de alcanzar lo mejor para la mayoría de los uruguayos, asumiendo que no siempre es posible alcanzar lo mejor para todos.

Alguien dijo se hace lo que se puede y creemos que es una frase sabia. Pero hay que tener en cuenta que hacer lo que se puede es hacerlo lo mejor y con mayor justicia posible.

Somos todos uruguayos y desde mañana habrá que volver a tratar de conseguir un país mejor. Tendremos que saludar al vecino, nos encontraremos con el correligionario y con el adversario y esperamos que con el máximo respeto seamos capaces de asumir el resultado.

Este domingo de marzo, se juegan muchas cosas, pero no se eligen las cámaras legislativas, no se elige gobierno, aunque muchos lo celebren con la máxima euforia, poco o nada habrá cambiado mañana.

Por eso entendemos que lo que hay para festejar es un sistema democrático que nos permite manifestarnos y aprobar o rechazar según nuestras ideas.

Por eso no queda más que decir “Viva la democracia uruguaya”.

A.R.D.