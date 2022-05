BELLA UNÓN

EL 10 COMIENZA LA MOLIENDA 2022

La cúpula directriz de ALUR, que componen el Gerente Agrícola Camilo Botta, el Gerente UNcaña Humberto Graña y el Gerente General Álvaro Lorenzo, han dado a conocer que el 10 de mayo estará comenzando la molienda de caña de azúcar.

-La caldera será encendida el lunes 9 para la realización de pruebas en el generador de energía eléctrica y una vez terminadas las mismas , dará inicio el proceso productivo.-

EN BRUM SE ABORDÓ EL TEMA DE REDES

SOCIALES Y JÓVENES

El Encargado de Seccional Octava de Baltasar Brum con personal a su orden, participaron de una reunión en Liceo Local, sobre el marco del 1° de Mayo, con la presentación de profesiones, como así también charla sobre el cuidado a tener con el manejo de

las redes sociales, con la presentación y participación del Sr. Juez de Paz Roberto SORIA, la Dra.

Raquel SILVA, los profesores Sergio CABRERA, Tamara LACERDA y alumnos del liceo.

Personal policial participó explicando que son las redes sociales, cuáles son los riesgos para los niños/as que navegan por mencionadas redes, abordando distintos tipos de delitos como Sextorsión, el grooming, sexting y el ciberbullying.

También recomendaciones de auto conservación y prevención, como así también los distintos medios existentes para realizar

la denuncia correspondiente.

MARCHÓ LA BICICLETA

En horas de la tarde, se recepcionó denuncia en Seccional Séptima de Bella Unión ,del hurto de bicicleta marca KETT, rodado 27.5 de color negra, desde el interior del predio de una finca ubicada en calle Melo. Se practican averiguaciones.-

HURTÓ AUTOMÓVIL

PROVOCANDO UN

SINIESTRO

Un masculino mayor de edad hurtó un automóvil marca Volkswagen en Bella Unión .Hasta acá nada de llamativa la información.

El rodado se encontraba estacionado en una finca ubicada en el centro de la ciudad.

Luego de hurtar y darse a la fuga por Av. Artigas, propició un siniestro de tránsito, en el que colisionó con otro vehículo marca Fiat , el cual se encontraba en la intersección de Av. Artigas y Saúl Facio aguardando que el semáforo le diera cruce.

-Acá viene lo diferente de la noticia y es que este mismo individuo hace un tiempo atrás había hurtado este mismo vehículo a su mismo propietario .

-En aquella ocasión el dueño recuperó el rodado sin problemas.

-En esta ocasión, ocurrida en la madrugada de este miércoles 4, dada la velocidad en que se desplazaba el vehículo hurtado ocasionó innumerables daños a ambos .-

VARIOS AMISTOSOS EN EL ESTADIO

«WALTER MARTÍNEZ «

Una jornada de confraternización la de este sábado 7 de mayo en materia futbolística.-

ESTADIO « WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI «

-Hora 12.00—Sub 15———CLMC Vs. Zorrilla ( Artigas)

-Hora 13.00—Sub 17———CLMC Vs. Zorrilla

-Hora 14.00—Absoluta——CLMC Vs. Colón ( Tomás Gomensoro)

-Hora 15,30—Absoluta——Artigas F.C. Vs. Tacuarembó F.C.

VACUNACIÓN

ANTIGRIPAL EN BELLA UNIÓN

PRIMERA SEMANA DE MAYO

-Mayores de 65 años

-Trabajadores de la salud

-Residentes y trabajadores de ELEPEM

-Embarazadas y puérperas hasta los 6 meses

-PPL

SEGUNDA SEMANA DE MAYO

-Niños de 6 meses a 5 años y su acompañante

-Adolescentes y adultos con comorbilidades

-Personal esencial ( docentes,policías, militares y bomberos)

TERCERA SEMANA

-Población en general

LOCALES DE VACUNACIÓN

Sub Centro Tisiológico , de 08.00 a 13.00

-Centro de salud , de 08.00 a 12.00

-Gremeda, de 13.00 a 16.00.-