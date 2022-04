BELLA UNÓN

Buscan a motociclistas rapiñeros en Bella Unión

Fue perpetrada en horas de la mañana en perjuicio de una persona del sexo masculino mayor de edad, la que circulaba en bicicleta por calle Bohanes, siendo embestida por una motocicleta con dos ocupantes, quienes tras amenazarlo con un arma blanca y agredir, hurtaron una billetera conteniendo dinero en efectivo. Fue trasladado al nosocomio local para ser atendido. Enterada la Señora Fiscal Letrado Departamental de Bella Unión de Primer Turno, dispuso en forma primaria indagar voluntariamente a la víctima y testigos si hay y derivar a Investigaciones.

Incautan mercaderías adquiridas en Free Shop de Bella Unión

Un operativo realizado por funcionarios de la Sede de Vigilancia Regional Oeste en la ciudad de Salto finalizó con la incautación de más de 1600 botellas de cerveza y una camioneta pick Up. A partir de informaciones recibidas y analizadas por la mencionada sede acerca del próximo ingreso a la ciudad de una camioneta pick up con mercadería en presunta infracción aduanera procedente de Bella Unión, el pasado sábado 23 de Abril en horas de la tarde se logró interceptar el mencionado vehículo en el cruce de la Av. Ramón J. Vinci con Av. Ferreira. Realizada una inspección primaria, se constata la existencia de cajas de cervezas procedentes de free shop, ocultas debajo de cajones vacíos de verduras.

Luego de cumplir con las comunicaciones de rigor, se traslada el vehículo y su ocupante a la administración de Aduanas de Salto para realizar una revisión exhaustiva del vehículo. Finalmente se logró la incautación de 1.368 botellas de cerveza Corona de 355 ml c/u, 240 botellas de cerveza Stella Artois de 330 ml c/u y 1 camioneta marca Nissan tipo pick up modelo Frontier CL año 2012.

El valor de lo incautado, incluyendo el vehículo, asciende a 499.560. (pesos uruguayos cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos sesenta).

En Bella Unión se avanza en tratamientos bucales para adultos y niños

Desde el lunes 25 y hasta el 29 de abril, se vienen desarrollando jornadas de diagnóstico y tratamiento de salud bucal en la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, que abarca a unos 500 usuarios adultos y 1100 niños.

En este plan de intervención, participan 26 profesionales que incluyen odontólogos de la Dirección de Salud Bucal de ASSE y de la localidad, que trabajan en el prestador público, de la Fundación Gastesi Martinicorena, docentes y estudiantes de la Facultad de Odontología de la Udelar.

Se contó con el apoyo de la Intendencia de Artigas, el Municipio de Bella Unión, el Ejército y el Club de Fútbol «Con los Mismos Colores».

Es así como en el Centro de Salud, vienen funcionando 9 puestos de atención, 5 móviles y 4 en consultorios del propio edificio asistencial. En forma paralela, se llevan a cabo intervenciones en escuelas, que abarcan a 1100 niños.

El Presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, quien se hizo presente en Bella Unión, sostuvo que en setiembre de 2020, se creó la Dirección de Salud Bucal, potenciando de esa manera el Programa «María Auxiliadora Delgado» y sumando prestaciones tanto para niños como para adultos. Es así como la Institución pasó de 360 a 500 odontólogos, se duplicaron los vehículos y se incorporaron 40 sillones odontológicos nuevos, incluidas Policlínicas en zonas rurales. Asimismo, se hizo especial énfasis tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, desarrollándose el Plan de Ortopedia Maxilar Funcional, permitiendo la colocación de aparatos a los niños. Solo en Noruega existe un programa de similares características. «Son tratamientos muy costosos», dijo Cipriani, quien sostuvo que «vamos por más salud en ASSE». En el caso concreto de Artigas, se encuentran instalados 22 servicios de atención odontológica, incluida la ruralidad. El Presidente de ASSE, estuvo acompañado por el Vicepresidente de la Institución, Marcelo Sosa, el Vocal, Julio Micak, la Directora de la Región Norte, Ivonne Bruno Vaz Tourem, autoridades en territorio y el Director de Salud Bucal, Néstor Graña. Asimismo, estuvieron presentes el Director General de la Intendencia de Artigas, Emiliano Soravilla y el Director Departamental de Salud del MSP, Marcos Leonardi, entre otras autoridades departamentales y locales.

Nuevo equipamiento en

Hospital de Bella Unión

Por otra parte, las autoridades de ASSE recorrieron el Hospital de Bella Unión. En este centro asistencial, se está colocando un equipo de ecografía de gran porte, con una inversión de 2 millones 800 mil pesos, informó Cipriani consultado por la prensa. Además, se está cambiando un generador de radiología, que databa de los años ’90, por uno de última generación valuado en unos 850 mil pesos.

Acto del 1 de mayo en Bella Unión

La Intersindical de Bella Unión ha definido detalles del acto del » Día de los Trabajadores «.

Ello será el domingo 1 , a la hora 17.00 en la » Plaza de los Trabajadores » ubicada en zona de la rotonda.- » Un 1 de mayo por la unidad de quienes movemos la rueda. -Contra el hambre y la carestía .

Por trabajo .-Por salario .-En defensa de la seguridad social .-