Dos rapiñeros atracaron a una delivery en Barrio Los Olivos

Mediante llamado telefónico, personal policial de Seccional Séptima de Bella Unión , concurrió a calle Aparicio Saravia esquina Italia, barrio Los Olivos, donde se había producido una rapiña.

Una vez constituidos en el lugar ubican a la víctima, una persona del sexo femenino de 50 años de edad, quien manifestó que en momentos que estaba repartiendo viandas en un domicilio de calle Aparicio Saravia, fue abordada por dos personas del sexo masculino encapuchados, quienes la amenazaron con poseer un arma entre sus ropas, solicitando la entrega de su moto YUMBO MAX 125cc.,

matrícula GBM-245, de color roja y dinero en efectivo, para luego emprender la fuga.

Informada del hecho la Señora Fiscal Letrado de Bella Unión de Primer Turno, se dio por enterada y dispuso relevamiento de cámaras del lugar y derivar las actuaciones a la Unidad de Investigaciones.

Vendió su auto, ingresaron a su casa

y se llevaron el dinero

En horas de la madrugada, una joven de 26 años de edad, radicó denuncia de hurto de dinero en efectivo, desde el interior de su finca ubicada en Barrio Jardines del Norte.

Según manifestó la víctima, a la hora 22:00 del día sábado 30/04/2022 se retiró de su finca, regresando a la hora 03:00 de ayer, percatándose que mediante apertura de tejido limitante y de una ventana de la cocina, mediante forzamiento lograron ingresar al lugar, realizando el hurto denunciado. La víctima mencionó que hace unos días atrás, había obtenido dicho dinero en efectivo, por la venta de su auto. La Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente. Se practican averiguaciones.

Alambre y llanta se llevaron de

una finca de calle Chile

Se recepcionó en horas del mediodía en Seccional Séptima de Bella Unión, denuncia de hurto desde el patio de una finca de calle Chile,barrio Tres Fronteras, de un rollo de alambre galvanizado de aproximadamente 100 metros y una llanta de rueda de auto.

Enterada la Señora Fiscal Letrado Departamental de Bella Unión de Primer Turno, dispuso derivar las actuaciones a la Unidad de Investigaciones.

Varios objetos se llevaron del

interior de un vehículo

Fue denunciado en la Séptima de Bella Unión, el hurto de dos mochilas, una de color gris con azul y la otra color rosado con gris, ropas varias, un cuchillo con cabo de madera, una linterna color negra, una chaira con cabo de madera, un chaleco de dama color negro y lentes de recetas. Todo lo que se encontraba en el interior de un vehículo estacionado en calle Gral. F. Rivera.

Se investiga.

Abdala y Mieres se comprometieron a actuar

sobre caso denunciado en el acto del 1º de Mayo

El domingo, una mujer subió inesperadamente al estrado y denunció la muerte de su hija, ocurrida el pasado enero en un accidente laboral.

El acto del 1º de Mayo celebrado el domingo en avenida Libertador fue especial por varias razones. Tal como lo señalaran actores sindicales, fue el retorno a esa tradicional avenida, y también el primero de forma presencial y masiva luego de dos años de restricciones sanitarias. También lo fue porque contó con una intervención fuera de programa, que se convirtió en uno de los temas del día.

Tal como informó Montevideo Portal , luego de la intervención de la secretaria general de la central sindical, Elbia Pereira, una mujer subió al estrado y se apoderó del micrófono, Dijo llamarse Andrea Colombo y ser madre de Martina Colombo, una joven fallecida en un accidente laboral en un parque eólico salteño, el 7 de enero pasado.

“El PIT-CNT no me atendió como me tendría que haber atendido”, expresó la dolida mujer en su breve y espontánea alocución.

Una empresa multinacional la mató en un campo eólico. Las condiciones laborales no eran las que correspondían, de eso tenemos que hablar, de eso nos tenemos que cubrir. Una nena de 23 años a tres materias de recibirse de ingeniera”, prosiguió la mujer, quien finalmente fue retirada del lugar.

En febrero pasado y en una nota contratada, el periódico El Observador ofrecía una larga y emotiva semblanza de la joven fallecida. Pese a su extensión, el artículo se refiere muy brevemente a las circunstancias del deceso: señala que volcó al volante de una camioneta en un camino vecinal. Tras el acto, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que se pondría “todo el andamiaje jurídico de la central sindical” al servicio de la denunciante, y remarcó la importancia de que los trabajadores se mantengan agrupados para “cuidar la vida”.

«La única garantía que tiene un trabajador de que se respeten sus derechos, es la organización sindical y ese no era un lugar organizado», aseguró.

Sobre el mismo caso, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que en su momento no se recibió denuncia acerca de un accidente laboral, y añadió que se enviará una inspección a la empresa para saber qué ocurrió en el momento y por qué no se denunció oportunamente.