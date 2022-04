ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA «CRUZAR» EL CHARCO EN LANCHA

No bastan las ganas de viajar y tener dinero para hacerlo sino que estos tiempos hay otros requisitos entre países limítrofes, que antes no habían.-Debido a la pandemia, hay que presentar esquema de vacunación completo.-Desde este lunes 18 desde los puertos de Bella Unión y Monte Caseros, una vez más habilitado los » cruces».-Si posees con una embarcación particular y podés cruzar, además de los trámites propios de la embarcación, está el certificado de vacunación para Covid 19 de cada tripulante.-El Uruguay y sus exigencias son las siguientes:

Requisitos para el Ingreso al País, tanto para Ciudadanos Uruguayos como Extranjeros, en base a los Decretos Presidenciales No. 103/22, 106/22 y Ordenanzas del Ministerio de Salud Pública:

URUGUAYOS y RESIDENTES EN URUGUAY:

Acreditar Certificado de Vacunación (esquema completo) para Covid-19, ya sea en formato papel o en teléfono móvil.

Declaración de Salud Digital (completarla hasta 48 hs antes del viaje, en el siguiente link: www.gub.uy/ingreso-uruguay )

Aquellos Uruguayos No Vacunados o con esquema de vacunación para Covid-19 incompleto, deberán presentar un Test de Antígeno o PCR con menos de 72 hs. de realizado al momento del ingreso a Uruguay.

EXTRANJEROS:

Contar con Cobertura de Salud en Uruguay.

Declaración de Salud Digital (completarla hasta 48 hs antes del viaje, en el siguiente link: www.gub.uy/ingreso-uruguay )

Aquellos Extranjeros No Vacunados o con esquema de vacunación para Covid-19 incompleto, deberán presentar un Test de Antígeno o PCR con menos de 72 hs. de realizado al momento del ingreso a Uruguay.

Aquellas personas, tanto uruguayas como extranjeras, que hayan cursado la enfermedad Covid-19 en un período entre 10 y 90 días antes de su ingreso al País, podrán ingresar presentando el Resultado Positivo para Covid-19 adjunto a la Declaración de Salud Digital.

Por más información pueden acceder a la web www.gub.uy Requisitos de ingreso a Uruguay.

SALUD BUCAL EN BELLA UNIÓN

En Bella Unión están inscribiendo a los interesados en participar de las Jornadas de Salud Bucal que se cumplirán desde el 25 al 29 de abril.

La Dra. Carla Rodríguez de Almeida, Coordinadora sub regional Norte de ASSE, dijo que aún hay cupos disponibles para participar en esa instancia “en la que se contará con la participación de varios profesionales de la Dirección de Salud Bucal, de Asse, que está llevando a cabo este proyecto, impulsado por el Director Nestor Graña”. Destacó también que participarán estudiantes de la Universidad de la República, que se sumó a la iniciativa. Serán 26 los profesionales que estarán en Bella Unión y que brindarán atención odontológica en cinco móviles, cuatro de ASSE y uno de la fundación Gastessi Martinicorena que también va a

colaborar.

DE UN BALAZO MATAN VACA E

INTERVIENEN PREFECTURA Y POLICÍA

DE CHOQUE DE URUGUAYANA

Unidades de Prefecturas de Monte Caseros,Bella Unión, autoridades policiales de Barra do Quaraí y Uruguayana así como unidades militares vienen trabajando de forma coordinada para frenar la ola de abigeatos en esta triple frontera.

En horas del mediodía de ayer, fue denunciado intento de abigeato en una chacra ubicada en zonas de Bella Vista en costas del Río Cuareim; La policía concurrió al lugar y constató que una vaca raza cruza ABERDEEN-ANGUS, pelo pampa negro se encontraba muerta con un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Efectivos de la Subprefectura del Puerto Bella Unión y Policía Civil de la Sección de Abigeato de la Inteligencia del Batallón de Policía de Choque de Uruguayana – Brasil, se constituyeron hasta la ciudad de Barra Do Quaraí para prestar apoyo al hecho.

Las actuaciones continúan.

LAS MANOS HABLAN

Las “MANOS QUE HABLAN”, tienen una gran carga simbólica, con variados elementos nos transmiten mensajes. Toda la composición semántica de las fotografías es transmitida a través de las manos.“Las manos dialogan, expresan una actividad y al mismo tiempo tienen un significado. En cada fotografía hay una forma expresiva, así como la vida misma de las manos fotografiadas.“Trascendiendo en la vida con las experiencias, los conocimientos, desde todos los sentidos, todas las enseñanzas y valores que hace una conexión divina con la naturaleza misma de cada persona que integra con las manos, ésta muestra fotográfica.“Las “MANOS QUE HABLAN”, nos muestra distintas simbologías, tienen diferentes expresiones de señales, así las encontramos en el lenguaje de señas. Las manos transmiten energía, un apretón de mano o una caricia.“Todas las civilizaciones han utilizado el lenguaje de las manos. “Tenemos la Danza de las manos en Asia del Sur, son danzas rituales de grandes significados. En las artes plásticas vemos en pinturas o esculturas en donde la posición de las manos simboliza actividades, también expresan la meditación. “En esta muestra tenemos manos en acción de evocación religiosa o mística. Asimismo están las manos en representación del cultivo y la cosecha.“Manos en el arte musical y en el arte pictórico, como así también hay manos que nos hablan de la esperanza, con la simbología a través de la luz. Otras manos transmiten amistad con su símbolo del mate. Sin dejar de lado el símbolo de la enseñanza, a través de un libro.“La exposición pretende, a través de una serie de imágenes, a valorar las manos que tenemos cerca, las manos de una madre que reza o nos ofrece alguna exquisitez realizada por sus manos. Las manos de una amiga que nos extiende su mano. Las manos de la esperanza que es iluminada por su perseverancia, constancia y entrega humanitaria. Las manos que siembran en la tierra y de las que siembran los saberes en los centros institucionales de enseñanzas. “BERNARDA LIMA de RÉBOLIZ

PARTIDOS AMISTOSOS EN EL MATÍAS GONZÁLEZ. – JUEGA SANTA ROSA

Culminadas las ligas de fútbol de primera división de Artigas y Bella Unión, temporada 2021 , se disputará un juego entre los dos equipos campeones de las dos ciudades.

San Eugenio F.C. de Artigas y Santa Rosa F.C. de Bella Unión jugarán el próximo día sábado 23 desde las 18:00 horas en el Estadio Matías González.

Paralelamente, el día 30 de abril se jugará otro partido entre los equipos, Club Atlético Artigas- Artigas SAD y Tacuarembó Fútbol Club, instituciones que disputarán la tercera división de AUF.