DAÑOS EN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE BRUM

Cuesta creer tanto ensañamiento, tanta maldad, tanta crueldad por parte de un ciudadano , sea menor de edad o mayor en un pueblo tan pequeño como Baltasar Brum.-En grandes urbes ello no causa estupor, ya que conviven miles y miles de habitantes, pero en una localidad de menos de 3.000 habitantes, ello provoca estupor.-El comunicado de Seccional Octava de Brum da cuenta lo siguiente; Desconocidos ingresaron al Anfiteatro de Baltasar Brum, mediante daños en una puerta del fondo y ocasionan desorden, múltiples daños en extintores y materiales que había en el interior del local. La policía científica trabajó en el lugar .-

DESVALIJAN FINCA DEL

BARRIO 6 DE MAYO

La denuncia radicada en Seccional Séptima de Bella Unión.

Desde una finca ubicada en Barrio 6 de Mayo en ausencia de los moradores, hurtaron una motosierra marca STHIL, un taladro de color naranja en su valija con todos sus accesorios, lámparas de bajo consumo, un brazo de metal con luz led para exterior con sensor, accesorios de una bordeadora, lentes de protección, herramientas varias de construcción, utensilios para cocina, un cuchillo y una chaira cabo blanco con tenedor de asar, en su estuche, una canasta con comestibles, sabanas, toallas, un acolchado de dos plazas, dos sillas plegables; desde el interior de un automóvil marca RENAULT que se encontraba estacionado frente a la finca, hurtaron la batería y la radio. No fueron constatados daños en la finca ni en el vehículo.

HURTO DE MOTOCICLETA

En otro hecho, en este caso la denuncia en la Séptima de Bella Unión dando cuenta que desde el predio de una vivienda ubicada en calle General Rivera, hurtaron una motocicleta marca WINNER modelo BIS PRO 125 de color rojo matrícula GBL – 714. El o los autores del ilícito ingresaron al predio mediante el forzamiento del portón de acceso.

INCIDENTE CON LESIONADO POR

ARMA BLANCA EN BARRIO CAÑERO

Se registró a la hora 20:00 en una vivienda ubicada en el muy habitado barrio Las Piedras, en el cual tras un incidente entre dos hombres, uno de ellos resultó herido de arma blanca debiendo ser trasladado y asistido en el nosocomio local.

Por disposición de la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión, el agresor tras ser indagado fue emplazado sin fecha. Trabaja en el caso personal de Seccional Séptima de Bella Unión.-

A 197 AÑOS DEL DESEMBARCO

La parte oratoria este martes 19 de abril en plaza 25 de Agosto con motivo del 197 aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, estuvo a cargo del docente Kahlil Cezimbra .-En parte de su discurso expresó : «La historia nos convoca una vez más a los pies del monumento del patriarca José Gervasio Artigas para conmemorar el centésimo nonagésimo séptimo aniversario del desembarco de los Treinta y Tres Orientales .- Durante al año 1816 nuestras tierras de la Provincia Oriental habían sido dominadas por los portugueses que deciden cambiar su denominación por Provincias Cisplatinas.- En setiembre de 1822 cuando el Brasil logra su independencia de Portugal , manifiesta su voluntad de incorporar estas provincias a las ya existentes a su territorio .-Ante estas noticias, desde Buenos Aires y sus alrededores , un grupo de orientales liderados por el General Juan Antonio Lavalleja se proponía poner fin al dominio extranjero y buscar la libertad de la nación oriental .-Cuando lograron reunir lo necesario y habiendo realizado los contactos para cubrir las necesidades logísticas posteriores al desembarco ,procedían a iniciar la travesía en dos lanchones desde la localidad de San Isidro hasta las costas de la Agraciada .-Su infiltración resultó ser tan heroica como peligrosa ya que buques de guerra enemigos patrullaban a lo largo y ancho del Río Uruguay .-Para calmar la situación ambos grupos debieron cruzar el rio durante la noche de poca luz para no ser descubiertos .- No podemos establecer con exactitud el número de aquel grupo de valientes hombres que ese día desembacó en suelo oriental impulsados por el afán de libertad .-Se los recuerda simbolicamente con el número 33 , en representación de todos aquellos bravos hombres que iniciarian la gesta emancipadora de nuestra patria . Bajo el lema Libertad o Muerte , estos orientales nos recuerdan que cuando hay ganas , unidad, objetivos claros, energías, y compromisos con una causa no hay mente imposible ni hazaña que no pueda realizarse «.-( parte del discurso)

Constitución:

Donaciones a las escuelas 48 y 7 de Constitución

A fines del mes de noviembre del año pasado 2021, coordinadores de CTM, Agustina Scanella, Pablo Constela, con referentes de la localidad Fernando López y Jonatan de Melo, estuvieron visitando Escuela 7 donde se logró charlar con directora de la misma la cual realizó el pedido de un aire acondicionado para el comedor, ya que es un local amplio y contaba con 2 ventiladores de techo que no alcanzaba para contener las altas temperaturas , y también la petición de una impresora multifuncional ya que no contaban, con dicha herramienta fundamental para el trabajo diario.También se visitó en esa oportunidad a Escuela 48 María Inés Forteza de chacras. Los padres y dicha directora les hicieron llegar una carta en la cual planteaban la posibilidad de realizar gestión ante CTM, solicitando un dispensador de agua, ya que ANEP les brinda sifones de agua y sería de gran importancia en la escuela, puesto que el agua potable que tienen, no se puede tomar, por tener el pozo contaminado. Es así que éstos referentes realizaron la función de gestionar, para poder colaborar con las escuelas y los niños, que se lo merecen.De ésta manera se logró contar con dicha donación. Es así que el jueves 31 de marzo llegaron hasta nuestra localidad coordinadores de CTM Pablo Constela y Agustina Escanella y referentes de los partidos de nuestra localidad Jonatan De Melo (Partido Colorado) y Fernando López (partido Nacional) ,quienes fueron los que realizaron las gestiones e hicieron entrega de dichas donaciones a las escuelas antes mencionadas .