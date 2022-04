A LAS 11 COMIENZA EL ACTO EN PLAZA 25

Con motivo del 197º aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales en playa de La Agraciada, en suelo cañero el acto en plaza 25 de Agosto estará dando inicio estas mañana a la hora 11.00.-

-Himno Nacional

-Oratoria central a cargo del Prof. Kahlil Cezimbra.-

Colocación de Ofrendas florales e insignias patrias.-

-Texto alusivo a la fecha a cargo de alumnos de Escuela Nº 78.-

-Marcha Mi Bandera.-

SE LLEVARON LA MONTA COMPLETA

Fue denunciado en Seccional séptima de Bella Unión el hurto de un basto tradicional con jergón floreado, carona de suela, cincha de cuero crudo, pelego blanco, freno con cabezada, riendas y pechera de cuero crudo, sustraído ayer en horas de la tarde desde un predio ubicado en jurisdicción de seccional 7a. donde se realizaban jineteadas.

HURTO EN FINCA DEL BARRIO TRES FRONTERAS

La denuncia formulada en Seccional Séptima de Bella Unión .-Desde una finca ubicada en calle Bolivia hurtaron un taladro eléctrico, una amoladora marca GOLDEX, una garrafa para gas de 13 kg, una mira telescópica y una linterna. No fueron constatados daños ni forzamientos en la finca.

SOLO 5 KILOS

Desdela pasada jornada, Monte Caseros habilitó su puerto fluvial para recibir embarcaciones y pasajeros. -Tras dos años con el puerto cerrado por la pandemia, nuevamente la apertura. -Una apertura no entendida por muchos bellaunionenses que piensan que al habilitar dicho puerto se podrá ir de compras. -El caso de Bella Unión tiene más de una complicación.-Por un lado, solo se puede traer de la Argentina , cinco kilos de comestibles. -Para cruzar el caudaloso Uruguay hay que hacerlo utilizando el servicio de lancha de pasajeros, que bien se sabe los costos ida y vuelta no son de pocos pesos.-Ir y venir pagando dicho costo por tan solo cinco kilos , no es conveniente para nadie. -Diferente son los cruces por los puentes Salto – Concordia, Paysandú – Colón y Fray Bentos. Puerto Unzué, donde se puede ir en vehículo particular, pasear, poner combustible argentino, degustar en locales gastronómicos y volver cada pasajero con cinco kilos de comestibles.

Ello será posible en nuestra zona cuando el promocionado puente sea realidad.-

Se podrá una vez que las lanchas de pasajeros locales de Mickey o Giachetto estén disponibles, cruzar los cañeros en procura de algunos servicios profesionales, tal cual ocurría previo al cierre de ambos puertos , dada la diferencia de precios que nos es favorable.