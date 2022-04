EL 18 DE ABRIL MONTE CASEROS HABILITA SU PUERTO FLUVIAL

ras el cierre de frontera que provocó la pandemia del Covid19, el Gobierno Nacional habilitó nuevamente el servicio de tráfico vecinal fronterizo puerto Monte Caseros (Argentina) y Bella Unión (Uruguay), así lo confirmó el Intendente Juan Carlos Álvarez y el Prefecto Sergio Montiel.

En horas de la mañana de este martes, 12 de abril, en las instalaciones de la Prefectura Naval Argentina , el Jefe Comunal Juan Carlos Alvarez junto a sus secretarios y funcionarios municipales mantuvieron una reunión con el Jefe de Prefectura Naval Monte Caseros y con un representante de la Aduana de Paso de los Libres, con el objetivo de coordinar un trabajo conjunto y brindar de esta manera el mejor servicio en relación al paso de frontera. La habilitación fue aprobada por el gobierno nacional y en Monte Caseros se materializa desde el 18 de abril de 2022.

DESDE EL 2015

Tras asumir la presidencia de Uruguay, José Mujica, aplicó la medida del cero kilo con Argentina.-Fue entonces la debacle en el puerto de Bella Unión para los habitantes cañeros de no poder viajar a Monte Caseros para traer un surtido.-Por poco tiempo , el peso les era favorable, los casereños cruzaron el río para efectuar compras en los free shop de Bella Unión .

Se llevaban decenas y decenas de aires acondicionados y otras mercaderías.-Pero llegó primero un cambio que no les era favorable y para rematar apareció el covid 19.- El virus surgió cuando ya la diferencia de precios bajos en la Argentina era por demás favorable a los uruguayos y nada conveniente para los argentinos viniendo al Uruguay.-Este corresponsal en diciembre de 2019 viajó junto a su hijo mayor Miguel y su familia, señora y dos nenas, alojandonos en un hotel 4 estrellas en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, costando por día tanto solo 600 pesos uruguayos para todos en habitación con dos dormitorios y baño .-Una diferencia de precios que se mantiene hasta nuestros días.-Esta apertura anunciada a partir del 18 permitirá cruzar el » charco» pero al igual que los demás pasos fronterizos con Argentina, solo se está permitiendo ingresar al Uruguay con 5 kilos de mercaderías.

Lo conveniente a partir del lunes despues de Semana Santa será cruzar el río y viajar por terriorio argentino por pocos pesos uruguayos.-

PREFECTURIANOS HERIDOS POR DEMORAS EN EL PAPELEO AÚN NO FUERON CAPTURADOS

LOS RESPONSABLES CRÓNICA ROJA DE

LA TRIPLE FRONTERA

Las formalidades entre Prefectura y la Policía Federal de Brasil ya habrían sido resueltas, pero todo se retrasaría por los contratiempos que se presentan en el intercambio de pedidos de captura desde la cancillería al vecino país. Dos de los efectivos continúan internados, el tercero ya habría sido dado de alta. A más de una semana de la brutal emboscada a balazos ocurrida en la madrugada del 2 de abril en aguas jurisdiccionales argentinas, y que terminó con tres prefecturianos gravemente heridos, la Justicia local aún no pudo echarle mano a los cuatreros extranjeros vinculados al hecho por las demoras en los trámites de la cancillería de Argentina que impide a la Policía Federal de Brasil capturar a los señalados por el hecho, ocultos en suelo brasileño, que están identificados y cercados.(MonteCaserosOnline)

MÁS Y MÁS ESTAFAS A TRAVÉS DE FACEBOOK

A la hora 23:00 , se recepcionó denuncia contra un masculino de la ciudad de Montevideo, quien le vendió a la víctima un lote de 6 cubiertas de camión de medio uso, por un valor de $16.800 (Pesos Uruguayos).

Según manifestó el denunciante, encontró la publicación en la red social Facebook, por donde mantuvo diálogos con el vendedor y el negocio lo realizó por WhatsApp. Luego de realizar el giro a una cuenta perteneciente al denunciado, al no recibir su compra, decidió dialogar con el mismo, llegando a un acuerdo a fin que le devuelva el dinero, lo que no sucedió hasta la fecha. Intentó comunicación mediante vía telefónica no teniendo respuestas, por lo que decide radicar la presente denuncia. Se investiga.

SOCA MANTIENE EL CONFLICTO PESE A

SOLUCIONAR EL TEMA DE LA EMPRESA MATRIZ

Hay puntos aún discordantes entre la empresa ALUR y el sindicato SOCA , por lo que continuarán las negociaciones.-Si quedó solucionado el de una empresa que había contratado ALUR .-El punto 2 del acuerdo alcanzado dice; el presente acuerdo alcanza a los trabajadores que se listan a continuar en cuanto a su libre voluntad de aceptar el ofrecimiento de pasar a trabajar en la empresa Asistencia Técnica y Servicios S.A.

( MATRIZ )