SE PRETENDE FRENAR LA EROSIÓN

La Dirección General Forestal, autoridades departamentales, y GRUPAMA (Organización Civil de Rincón de Franquía), se reunieron, en Bella Unión, para discutir sobre la problemática que representa la erosión en la ribera del Río Uruguay, concretamente en la Costanera de Bella Unión.

Luego de abordar la temática, compartir experiencias sobre restauración y acciones con la comunidad, se acercaron al sitio en estudio donde constataron: La pérdida de suelo en ribera del río (entre 50 y 100 metros), por la incidencia de las fluctuaciones naturales del agua en Salto Grande.

La importancia que tiene el sitio para la comunidad, siendo el lugar de paseo para los habitantes de la ciudad, y zona de campamento.

Efecto antrópico por ser un sitio público: corte de árboles y alteraciones de los márgenes para acceder al agua.

Presencia de animales (caballos) que dificultan la restauración del bosque. Se constató que el bosque logra recuperarse (capacidad de resiliencia).

Por otra parte, se comparó el estado del área en estudio con el estado de los bosques en la Zona Rincón de Franquía perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo la categoría: «Área de manejo de hábitat y/o especies». En este último el ecosistema boscoso se encuentra en equilibrio, con especies en distintos estados de crecimiento y desarrollo (bosque en sucesión) y presencia de distintos estratos y especies. En consecuencia la erosión es menor o se observa controlada.

Como resultado de esta reunión se identificaron posibles especies a utilizar en la fijación de suelo que permitan controlar la erosión, como son varias especies de Mimosas, propias de la ecorregión, donde se observó en ciertos especímenes la regeneración espontánea. En el caso del Sarandí Blanco y Colorado, de fácil propagación vegetativa, evitan la erosión gracias al entramado de raíz que impide que se desbarranque el suelo por el caudal del agua. Por otra parte, para completar la secuencia natural, se propone plantar otras especies hidrófilas como: el Sauce Criollo, los Ceibos, los Blanquillos, entre otras.

Los participantes discutieron las condiciones a generar para lograr el éxito en la restauración del ecosistema fluvial. Planean abordar y trabajar de forma coordinada e interinstitucional entre MGAP, MA, CTM Salto Grande, CARU, MT, MTOP y Junta Departamental con el fin de intercambiar ideas y responsabilidades que den respuesta a la problemática.

JUVENIL CAÑERO DIO VUELTA OLIMPICA CON RIO NEGRO

Jugó la temporada pasada en la Liga fraybentina , siendo convocado para ser parte de la selección sub 17 de Rio Negro.-Salido del baby del azúcar y equipos locales juveniles, no logrando, salvo, ganar algún campeonato interno, lograr brillar a otro nivel con el fútbol de Bella Unión.-Resulta que el juvenil Marcos Sebastian Soto Troche fue parte del proceso de la selección de Rio Negro como titular, logrando en la noche de este sábado 9 consagrase campeón del Litoral con aquella Liga en sub 17.-Emotiva fue la entrega del trofeo ya que viajaron desde Bella Union , padres y otros familiares de la fallecida el año pasado por Covid 19, Vanessa González , quien era secretaria de la Liga Regional de Bella Unión , llevando su nombre los trofeos .-

SOLO LA LISTA OFICIALISTA SE PRESENTÓ AL

LLAMADO DE LA LIGA REGIONAL

Tras vencer el plazo de presentación de listas para elegir una nueva directiva a nivel de la Liga Regional de fútbol de Bella Unión, solo se presentó la lista oficialista, liderada por actuales neutrales y algunos nuevos nuevos que los respaldan en dicha lista para el periodo 2022-2024.-En primer lugar de la lista 65 con el lema » TODOS POR EL FÚTBOL» aparece el actual presidente Gustavo Tadeo, acompañado de otros que ya venían trabajando .-Dicha lista única ha sido presentada por 20 voluntades que son ; Gustavo Tadeo, José de los Santos, Diego Martínez, José Victoriano Pereira, Jose Luis Rodriguez, Cosme Gonzalez, Julio Cesar Fagundez, Ramón Alexis Cooper , Lucas Saldaña, Heber Guillermo Soutto, Nelson Alejandro Bordagaray , Hugo Pintos, Pablo Martínez, Fabián Perez, Raúl Ripoll ,Leonardo Silva, Carlos Viera, Richard González , Luciano Pereira, Lucio Correa.-

COMISIÓN DE APOYO A PLAZA DE DEPORTES LLAMA A ASAMBLEA

La Comisión de Apoyo del Centro Deportivo, Recreativo y Cultural de Plaza de Deportes Bella Unión , con domicilio en la calle Gral. Rivera Nº 1132 , llama Asamblea Anual Ordinaria para el día 22 de abril de 2022, a las 20 horas.-

1- Temas a tratar; presentación de balance anual económico y de gestión.-

2-Objetivos logrados

3-Presentación de Objetivos a desarrollar.-

4-Designación de Comisión Electoral.-

Por Comisión de Apoyo del Centro Deportivo, Recreativo y Cultural de Plaza de Deportes Bella Unión :

Fernando Barrientos PRESIDENTE.-

A 44 AÑOS DE SENDAS TRAGEDIAS

EN EL DEPARTAMENTO

El 10 de febrero de 1978, en campos muy cercanos al Aeropuerto de la ciudad de Artigas , un avión DC 3 de la FAU se precipitaba a tierra, pereciendo la totalidad de tripulación y pasajeros.- Fueron 44 seres humanos entre niños, jóvenes , mayores y de la tercera edad .-Cuando aún el departamento todo no se había repuesto de tan tremenda tragedia, otro golpe durísimo .-Sucedió el 9 de abril de 1978.-Un coche de la recordada empresa ONDA había partido de Pueblo Belén con destino a Bella Unión y en plena ruta 3 chocó con un tractor con zorra que llevaba combustible .-En segundos todo era fuego.-Seis personas de Bella Unión fallecieron y otras resultaron con terribles quemaduras pero salvaron sus vidas.-Este sábado 9 se cumplieron 44 años.- Aquel 1978 para el departamento de Artigas fue de luto total.-en dos hechos uno aéreo y otro carretero , un total de 50 personas murieron en menos de dos meses entre uno y otro suceso.-