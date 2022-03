EL «NO» GANÓ EN BELLA UNIÓN

Sin tener en cuenta los votos en blanco ni los observados, el NO ha sido mayoría en Bella Unión en el referéndum de este domingo 27 donde existía la posibilidad de derogar 135 artículos de la LUC si ganaba la opción SÍ.-Una jornada de votación como tantas, donde no existieron inconvenientes.-

LAS URNAS ARROJARON ESTOS NÚMEROS EN BELLA UNIÓN

VOTOS POR EL «NO——————————————————————————5.725

VOTOS POR EL «SI»——————————————————————————5.324

VOTOS EN BLANCO———————————————————————————115

VOTOS ANULADOS———————————————————————————287

VOTOS OBSERVADOS——————————————————————————309

POSIBILIDAD DE NUEVO EJECUTIVO EN LA LIGA REGIONAL DE FÚTBOL

Pese a que hay buen ambiente para que el actual ejecutivo continúe actuando, igualmente el llamado abierto..- Los clubes estarían de acuerdo a que la actual directiva presidida por Gustavo Tadeo continúe y los neutrales podrian estar de acuerdo, el llamado abierto.-La Liga Regional de Fútbol de Bella Unión llama a interesados a presentar listas para ocupar cargos en el ejecutivo , periodo 2022/2024.-Se reciben las mismas hasta el día 8 de abril de 2022 , hora 18.00.-

LOS CLUBES INICIAN SUS PRETEMPORADAS

Algunos clubes ya dieron inicio sus entrenamientos de cara a la actividad 2022.- Otros en tanto, tras definir recientemente sus respectivos cuerpos técnicos para sus categorías sub 15, sub 17 y mayores ´estarán comenzando los primeros días de abril sus trabajos físicos .-Aún no hay fecha posible de inicio de actividades oficiales ya que antes hay que definir un cuerpo de neutrales para la Liga Regional , que podrá ser el actual o alguno nuevo .

AMERITA DARLE UNA SOLUCIÓN

Una vecina usuaria de los semáforos ubicados en Ruta 3 y Calle Salto, proximidades de la Escuela Nº 19 , ha dado a conocer en redes una fotografía del estado actual de un botón ubicado en uno de los caños del juego de luces.-Se trata del que posee un botón que permite con pulsarlo, el tránsito peatonal atravesando la pista nacional .

El botón desapareció y aparecen dos cables con el consiguiente riesgo para niños que van y vienen de la escuela .-

ESTAMOS CON 37 ACTIVOS DE COVID 19

El virus SARS CoV-2 sigue instalado en Bella Unión , pero en menor número.- Estamos con menos de 40 casos.- En todo el departamento viene descendiendo al igual que todo el país.-

-Casos activos en todo el departamento( 28/3/ 2022)—————————————————-83

-Casos activos en ciudad de Artigas————————————————————————46

-Casos activos en Bella Unión——————————————————————————-37

-Internados en CTI———————————————————1 ( con diagnóstico de Covid-19)