No ganamos nunca nada y para peor somos noticias por acto de barbarie, un policía lastimado en el «Walter Martínez Cerrutti «

La violencia es injustificable siempre. Máxime en el deporte.-Que un error conduzca a la violencia, lejos se está de toda esencia de deportista o simplemente un espectador.-Una vez más el principal escenario deportivo de Bella Unión con situaciones de violencia. Imágenes que por estas horas inundaron Uruguay y el mundo todo.-Todo árbitro podrá a lo largo del partido cometer algún error .-Es un ser humano y puede cometer un error arbitral .-Lo que no se justifica es que una vez finalizado el partido , se lo intente agredir arrojándole piedras .-Fue lo que sucedió en Bella Unión en la noche de este sábado 12 de marzo.-La ligó uno de los efectivos policiales de la Séptima que custodiaban a la terna cuando salía del campo de juego , el cual recibió una piedra en una de sus piernas arrojada con frialdad , vehemencia y desprecio por la vida humana, que llevó al uniformado a caer por el dolor provocado.-No lograba pararse y debió ser ayudado por otros dos efectivos.-Una agresión repudiable desde todo punto de vista .-Social, moral, cultural .- Habrá que aguardar la resolución de la OFI en cuanto al estadio .- Podría ser posible de una sanción por no generar las garantías necesarias , de acuerdo a otros escenarios donde ocurrieron actos de

violencia .-

CAYÓ BELLA UNIÓN COMO LOCAL EN LA PRIMERA SEMIFINAL

Una derrota de local que deja con todas las chances de avanzar a la oncena juvenil sub 17 de Tacuarembó.- La visita ganó 2 a 0 en suelo del azúcar.- Tacuarembó en el primer tiempo ya ganaba 1 a 0 y hasta ahí todo era normal.-En la segunda mitad es cuando ocurre , lo que a la postre terminaría en acto de violencia.-Un penal cobrado a favor de la visita, donde a nivel local se entiende que la falta fue afuera del área.-Es expulsado el golero local y de penal Tacuarembó se pone 2 a 0.- Cuando finalizó el primer tiempo , en el entretiempo, uno de los jugadores de Bella Unión había sido expulsado.-En definitiva, cuando estaban en cancha 11 contra 11, ganaba Tacuarembó 1 a 0.- Para el complemento el local ingresa con un hombre menos y en la jugada del penal tiene su segunda expulsado.-Ahora resta jugar la segunda semifinal en tierras de Gardel .-

Dos masculinos a prisión por el abigeato en

Franquía

Tras denuncia de abigeato de una vaquillona raza HEREFORD, perpetrado en un establecimiento rural ubicado en Paraje Franquía, zona de Los Pinos en jurisdicción de Seccional Séptima de Bella Unión, efectivos policiales de la Brigada Departamental de Seguridad Rural concurrieron al lugar y constataron indicios de la faena, constatando además que el alambrado perimetral del establecimiento había sido cortado; Policía Científica realizó relevamiento correspondiente en el lugar. Continuando con las actuaciones en torno al hecho, varias fincas fueron inspeccionadas, incautándose en una de ellas ubicada en barrio Las Láminas, paleta, lomo, cuarto y vísceras de carne vacuna, siendo conducida desde el lugar una persona del sexo masculino mayor de edad. Enterada la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión, dispuso que el conducido permanezca detenido, la carne incautada devuelta bajo recibo al damnificado y continúen las actuaciones. Posteriormente en el transcurso de las actuaciones, en otra finca ubicada en calle Eliseo Porta fue incautada más carne vacuna la cual por disposición judicial fue entregada a su propietario. Dos personas del sexo masculino fueron conducidas a Sede Fiscal y posteriormente a Sede Judicial, donde finalizada la audiencia, mediante Oficio procedente del Juzgado Letrado de 1° Turno Penal, Adolescentes y Aduana de la Ciudad de Bella Unión, el Sr Juez por Decreto del día de la fecha, formalizó la investigación respecto de los imputados de iníciales D.D.R.C., de 39 años de edad y E.G.C.P., de 36 años. Por sentencia los condenó como autores penalmente responsables de un delito de abigeato agravado, a la pena efectiva de 2 años de penitenciaría con descuento de la detención sufrida y de su cargo las accesorias legales de rigor (Artículo 105 Literal A y E del Código Penal). Así mismo se les impuso la prohibición de negociar ganado o frutos del país, durante un tiempo igual al doble de la duración efectiva de la pena, a contarse desde la fecha de la sentencia y salvo la liquidación estricta de los ganados y frutos que posea el condenado (Artículo 264 del Código Rural)

Otra estafa a través de

Facebook, un vecino de

Tomás Gomensoro pagó por una zorra que nunca le llegó

A la hora 14:00 de este viernes 12 de marzo, se recepcionó denuncia de estafa por parte de un masculino mayor de edad, quien compró una zorra para usos varios, la cual encontró para la venta en red social Facebook y se comunicó con una persona del sexo masculino, realizándole un primer depósito el día 13 del pasado mes, por el monto de US$800 (Dólares Americanos) y un segundo depósito de $10.000 (Diez mil Pesos Uruguayos), ambas transferencias bancarias a nombre del denunciado no recibiendo respuesta alguna de parte del mismo. .

Enterada la Sra. Fiscal de Turno de Bella Unión, dispuso que se deriven las actuaciones al Departamento de Delitos Complejos. Se investiga.-