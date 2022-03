AQUEL CUAREIM FEMENINO QUE SACÓ LA CARA POR LA LIGA REGIONAL DE BELLA UNIÓN EN EL AÑO 2000

Sumamente cuestionado el fútbol masculino cañero.-Nos creemos ser los mejores pero no tenemos títulos .-No logramos a este nivel de competición , haber logrado un solo campeonato de la OFI.- En 1971 comienza la Confederación de Ligas de Futbol del Río Uruguay con Bella Unión siendo una de las fundadoras .-En 1975, la roja logra su primer título de la mano del recordado D.T. artiguense Jorge Barreneche.-De ahí en más, se lograron otros 10 títulos ( total 11 ) siendo Bella Unión dirigido por experientes entrenadores .-Una confederación Río Uruguay no avalada por la OFI.- A nivel de clubes, en los años 80 e inicio de los 90 se jugaba la Copa Departamental de Clubes Campeones.-Participaban los clubes campeones de Artigas, Tomas Gomensoro, Baltasar Brum y Bella Unión .-En 1992 el club CLMC define con el club Independencia de Artigas el torneo, logrando el club celeste cañero el título de «CAMPEÓN DEPARTAMENTAL DE CLUBES CAMPEONES».- Ha sido el único título que tienen los clubes todos de Bella Unión a nivel departamental.-Antes y despues de CLMC , nadie.-En el año 2000 con la organización de la OFI se juega la primera edición de la Copa del Interior a nivel de futbol femenino categoria mayor.-La Liga Regional de Bella Unión se inscribe y participa con un plantel identificado con el club Cuareim.-Se armó un equipazo, con jugadoras de la ciudad de Uruguayana.-Fue histórica aquella participación.-Cuareim , representando a la Liga Regional de Futbol de Bella Unión logra el titulo de » CAMPEÓN DEL INTERIOR A NIVEL FEMENINO».-Es el unico titulo de la Liga Regional en OFI .-En la sede de la OFI existe la sala «galeria Diego Lugano «en homenaje a todos los campeones juveniles y mayores del Interior, sean femeninos o masculinos tanto a nivel de clubes como selecciones .- Una de las plaquetas recuerda aquel CUAREIM CAMPEÓN AÑO 2000. – En una palabra, el futbol cañero tiene fama por la actuación de un plantel femenino y despues mas nada.-Sabe que, recuerdo que acompañe aquel plantel en el cual imperaba la humildad.-Esa que nos falta a nivel de varones.-

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO EN GOMENSORO

La denuncia radicada en Seccional Sexta de Tomás Gomensoro.- Desde el interior de un automóvil que permaneció estacionado sin traba de

seguridad en sus puertas, frente a una finca ubicada en calle General Fructuoso Rivera,

hurtaron una mochila camuflada de color mostaza conteniendo dos remeras de color

gris con naranja, un cargador para celular marca SAMSUNG de color blanco, un par de

zapatos marrones Nº 42 y otros efectos.

INFORME OFICIAL SOBRE SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL EN RUTA 30

Se registró a la hora 06:00 del día sábado 5 de marzo en kilómetro 14 + 500 metros de ramal 3/30,

frente al vertedero municipal, en el cual una persona del sexo masculino de 34 años de

edad, falleció tras arrojarse adelante de un Automóvil marca Chevrolet modelo MONZA

que cruzaba por el lugar; El fallecimiento fue constatado por médico que concurrió al

lugar en ambulancia de policlínica local.

De acuerdo a lo expresado por testigos, el siniestro ocurrió luego que el fallecido intentó

solucionar desperfectos mecánicos que presentaba la motocicleta en la cual circulaba,

sin lograr su propósito. Se realizó test de espirometría al conductor del automóvil

arrojando resultado 0 g/a/l/s.

Enterada la Señora Fiscal Letrado Departamental de Bella Unión de Primer

Turno, dispuso autopsia correspondiente, posteriormente entrega del cuerpo a

familiares para su inhumación; Relevamiento por parte de policía Científica, acta

voluntaria a los testigos y a todos los ocupantes del automóvil.

Citar para hoy al Conductor del automóvil para concurrir a Fiscalía, los testigos

restantes emplazados sin fecha.

HURTO MEDIANTE DESCUIDO

A la hora 22:30 de del día sábado, fue denunciado en Seccional Séptima de Bella Unión el hurto de una mochila de

color marrón conteniendo en su interior documentos, tarjetas, dinero en efectivo y un

teléfono celular marca SAMSUNG modelo A21, sustraída desde la parte exterior de una

ventana de una iglesia ubicada en calle General Fructuoso Rivera donde fue dejada por

su propietaria para ingresar al local a los efectos de encender las luces.

INCAUTACIÓN DE MOTOCICLETA

En horas de la madrugada, tras solicitud de presencia policial de Seccional Séptima de Bella Unión en la policlínica

ubicada en Paraje Cuareim donde al parecer se perpetraba un hurto, efectivos

policiales que cumplían servicio en el Grupo P.A.D.O. concurrieron al lugar y

constataron daños en la parte externa de un aire acondicionado, posteriormente

mediante patrullas por la zona, tras identificar a una persona del sexo masculino mayor

de edad presuntamente involucrada en el hecho, incautaron al mismo una motocicleta

marca HONDA 70 cc de color rojo matricula HIU 108 carente de documentación, la cual

permanece en depósito en seccional 7ª para ser entregada a quien justifique su

propiedad.

HURTO EN INSTITUCIÓN RELIGIOSA AUTOR DEL ILÍCITO CONDENADO

Culminadas las actuaciones en torno a hecho dado a conocer el pasado 28 de febrero , referente a hurto que se perpetuaba en una capilla ubicada en calle Bohanes, Bella Unión hecho en el cual efectivos policiales de la Séptima que cumplían servicio en el G.R.T. que concurrieron al lugar, constataron que un hombre salía del local y huía hacia un campo existente en la zona, siendo conducido e incauta al mismo los efectos que había hurtado; Culminadas las actuaciones en sedes de fiscalía y judicial, el Sr. Juez Letrado actuante dispuso, a raíz de solicitud de proceso abreviado por parte de fiscalía, por sentencia Condenar al imputado de iniciales J.C.M.L. de 46 años de edad, como Autor Penalmente Responsable de la Comisión, de un Delito de Hurto Especialmente Agravado en Grado de Tentativa y en Calidad de Autor, a la Pena de seis meses de Prisión a cumplirse en régimen de Privación de Libertad Efectiva, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 291 del CPP.

TENEMOS 219 INFECTADOS EN TODO EL DEPARTAMENTO

-Casos activos en todo el departamento( 7/3/2022)————219

-Casos activos en la ciudad de Artigas————————– 105

-Casos activos en Bella Unión ———————————– 92

-Casos activos en Baltasar Brum———————————14

-Casos activos en Tomas Gomensoro—————————-8

Internados en CTI ————————————————-2

-Total de fallecidos en el departamento————————-177