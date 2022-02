Condenados quienes desarmaron y armaron

motocicletas en Las Láminas

En horas de la madrugada dos personas del sexo masculino mayores de edad fueron sorprendidas cuando transportaban dos motocicletas, al parecer producto de hurto, constatándose que los mismos ingresaron a una finca del barrio Las Láminas, Bella Unión, con los bi rodados; posteriormente mediante inspección en la finca con autorización escrita de su propietario fueron incautadas 4 motocicletas y 4 cajones con repuestos para motocicletas y un cajón con herramientas que usaban para armar y desarmar los vehículos.

La Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente. Por disposición de la Señora Fiscal Letrado Departamental de Bella Unión de Primer Turno, ambos ingresaron detenidos, siendo conducidos a Sede Fiscal y posteriormente a sede Judicial, donde culminada la instancia, se recibió Oficio proveniente del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Bella Unión de Primer Turno, en el cual el Sr. Juez a raíz de la solicitud de Proceso Abreviado por parte de Fiscalía, por Sentencia condenó a la persona de iniciales W.A.S.B. de 18 años de edad, como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de hurto especialmente agravado, en grado consumado y en calidad de autor a la pena de 12 meses de prisión en el régimen de libertad a prueba sin perjuicio por lo dispuesto en el Artículo 291 del C.P.P. y a L.E.B.P. de 21 años, como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto especialmente agravado, en grado consumado y en calidad de autor, a la pena de 14 meses de prisión, en la modalidad de libertad a prueba, sin perjuicio por lo dispuesto en el Artículo 291 del C.P.P.

Disponiéndose su cese de detención, a la parte condenada la condición de residir en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida del Ministerio del Interior, sujetándose a la orientación y vigilancia permanente de la referida oficina, y presentándose una vez por semana en la Seccional Policial correspondiente al domicilio fijado, sin permanencia y hasta el término de sus condenas (Artículo 295 bis C.P.P.)

A su vez, la parte penada tiene la obligación de cumplir las tareas comunitarias que se le asigne durante dos horas diarias, seis días a la semana, por el plazo de cinco meses (Artículo 295 bis inciso 9 C.P.P.) Dispónese además por el plazo de tres meses en relación a W.A.S.B. y cuatro meses respecto de L.E.B.P. la obligación de mantenerse en sus domicilios durante el horario comprendido entre la hora 22 y 06

horas.

El peor recuerdo, quinta derrota consecutiva

En el fútbol los resultados mandan.-Hay tres posibles ; ganar, empatar o terminar perdiendo.- Este último es al que nadie le gusta.- No se entrena para perder.- La ilusión siempre existiendo en la previa.

En el caso de Bella Unión , hace 22 torneos , entre Litoral y Copa Nacional de Selecciones que participa sin haber logrado nunca un campeonato.

Estamos en plena disputa de la edición Nº 18 de la Copa .-Por lejos una participación para el olvido .- No hay otra similar por los magros resultados partido a partido .-La roja cañera lleva jugados 5 partidos y perdió los 5.- De 15 posibles puntos, no sumo ni uno solo .-Ha caído de local ( 2) y de visitante ((3)

Le queda un partido de local para despedirse del torneo.-Más allá de tener que cumpllir el calendario, saldrá en busca de un resultado para la horna.- Ganar o empatar y no tener que despedirse ante su parcialidad sin un solo punto.

Este sábado 26 de febrero la roja dirigida por Hans Burgardt, Edinson Olivera y Fabian Santana cayeron en el Estadio » Juan José Vispo Mari» de Salto ante Liga Agraria por 3 a 2.-

TABLA DE POSICIONES : Fray Bentos 13, Artigas 8 , Liga Agraria 7 , Bella Unión 0.-

Las rojas cañeras, nunca ganamos nada en

mayores ni juveniles

Es una triste realidad del fútbol de la Liga Regional de Bella Unión.- Estamos jugando el campeonato Nº 22 para nuestra Liga entre aquel Litoral y esta actual Copa Nacional de Selecciones.-Mucha participación, muchas generaciones de jugadores, directores técnicos y dirigentes han pasado en 21 torneos ( estamos eliminados en el actual torneo 22 a nivel mayor y en carrera en sub 17).-Nadie escribió la página de CAMPEÓN . Ni en mayores ( hoy absoluta) , ni en juveniles en sus diferentes categorías .-Fue en 1992 que Bella Unión junto a varias ligas de tierra adentro ( ligas interiores) comenzaron a jugar de igual a igual con ligas de ciudades capitales de departamentos.-Bella Unión como sector interior no ha logrado sumar títulos como sí lo han hecho en juveniles y mayores otras ligas interiores.- ¿ Porque ellos sí, y nosotros no ?.-Llevamos la misma cantidad de torneos jugados.- Sin embargo ellos han logrado SUMAR desde aquel 1992 , varios títulos del Litoral tanto en mayores como en juveniles .-Mientras algunos sigan con el fanatismo de que Bella Unión «es la mejor de todas «, otras selecciones INTERIORES seguirán con humildad y nada de soberbias, sumando títulos.- Para recordar seguidamente los ligas INTERIORES Y LOS CAMPOENATOS DEL LITORAL QUE HAN GANADO ( AUSENCIA TOTAL DE BELLA UNIÓN)

LIGAS INTERIORES

CAMPEÓN DEL LITORAL A NIVEL JUVENIL

-2001/2002– YOUNG ( RIO NEGRO INTERIOR)

-2002/2003– SORIANO INTERIOR

-2004/2005– SORIANO INTERIOR

-2006/2007–YOUNG (RIO NEGRO INTERIOR)

-2008/2009–DOLORES ( SORIANO INTERIOR)

-2009/2010–NUEVA PALMIRA (SORIANO INTERIOR)

-2011/2012–DOLORES (SORIANO INTERIOR)

-2013/2014–YOUNG (RIO NEGRO INTERIOR)

-2015/2016–YOUNG (RIO NEGRO INTERIOR)

EN RESUMEN; SORIANO INTERIOR ( 5 TITULOS)- RIO NEGRO

INTERIOR ( 4 TITULOS )

LIGAS INTERIORES CAMPEÓN DEL LITORAL EN

MAYORES (ABSOLUTA)

-1998/1999– LIGA DEL CENTRO ( SORIANO INTERIOR)

-2002/2003–DOLORES ( SORIANO INTERIOR)

-2009/2010–LIGA DEL CENTRO ( SORIANO INTERIOR)

-2011/2012–NUEVA PALMIRA ( SORIANO INTERIOR)

-2013/2014–NUEVA PALMIRA ( SORIANO INTERIOR).-

EN RESUMEN ; SORIANO INTERIOR ( 5 TÍTULOS)

La roja juvenil clasificada

Muy diferente ha sido la actuación de la selección juvenil sub 17 de Bella Unión, comparando con la actuación de la mayor.

Tras la caída en el debut, los dirigidos por Miguel Marquez, luego ganaron los cuatro partido disputados.

Ya están en la próxima fase de dicho torneo .

Este sábado pasado, jugando de visitante , vencieron a Liga Agraria, de Salto por 3 a 1.

De 15 puntos posibles, han logrado 12 .

Queda recibir ahora en el Estadio » Walter Martínez Cerrutti » a los chicos de la blanca de Artigas.-