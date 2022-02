Con mesas agotadas, comienza esta noche el carnaval Cañero

Quizás por la fecha del mes que ha « caído» carnaval, se podría pensar que podría llegar a no existir circulante , pero resulta que en esta previa , ello no se ha reflejado por el momento.-Sucede que ya al inicio de esta semana ya no había mesas con sillas disponibles en la infinidad de cantinas que habrán de funcionar en las tres noches de desfile oficial .-Mesas con cuatro sillas cuyos precios van de 1.500 a 2.500 por noche.-Esto da por tierra toda incertidumbre .- Si las mesas para todas las noches están agotadas, significa que también existe un número de entradas ya vendidas muy significativo.-Hoy es el primer desfile , el cual estará dando inicio entre 22.30 y 23.00 horas .-Las tres escuelas de samba rotan cada noche no así las reinas y el bloco la Jeringa que son los primeros en desfilar y el cierre de los tres cursos estarán a cargo de la comparsa Los Cardenales .-

14.849 son los habilitados para votar el 27 de marzo en Bella Unión

El 27 de marzo, se llevará a cabo el referéndum contra 135 artículos de la Ley Nº 19.889 del 20 de julio de 2020 ( conocida como LUC- Ley de Urgente Consideración)- Los habilitados podrán votar una de las dos papeletas en cuestión.

El NO que es para mantener la LUC y la papeleta del SI con la que se pretende derogar los artículos .

La papeleta del SI se identifica con el dolor rosado y la papeleta del NO con el color celeste.-

LOS HABILITADOS A VOTAR EN BELLA UNIÓN

En la séptima sección judicial y policial del departamento, jurisdicción de Bella Unión , los habilitados a sufragar el 27 de marzo son 14.849 personas.

Pertenecen a las credenciales series ICD-ICE-ICF.-

Estarán habilitados un total de 39 circuitos .

-De ellos, 28 siendo urbanos y 11 rurales.-

Administraciones de Salto y Bella Unión realizan incautaciones por $2.500.000.

En la zona camino a Salto Grande, personal de Investigaciones de la Policía de Salto, Administración de Aduana de Salto y la Regional Oeste, procedieron a incautar un vehículo Chevrolet Celta con dos bultos que contenían mercadería en presunta infracción aduanera.

La mercadería incautada resultó ser: 360 desodorantes en aerosol y 192 pares de alpargatas siendo valorados en $U 369.400.

En horas del mediodía el personal policial salteño se trasladó a la ciudad de Bella Unión logrando, previo allanamientos autorizados por la Justicia y con el apoyo de personal de Aduana de Bella Unión, la incautación de 1.728 desodorantes en aerosol, 1202 desodorantes en crema, 312 botellas de cerveza, 454 botellas de fernet, 417 gorros con visera, 20 desinfectantes líquidos y una balanza electrónica.

Asimismo se incautaron 3 vehículos los que serían utilizados para trasladar mercadería en presunta infracción aduanera hacia Salto tratándose de una camioneta marca VW, modelo Saveiro, año 2016; una camioneta marca Chevrolet, modelo Montana, año 2008 y una camioneta marca Nissan, modelo Frontier, año 2015, todo lo que fue valuado en $ 2.217.324, siendo todo realizado bajo la supervisión del Ministerio Público y Fiscal.

Resultaron detenidas dos personas las que fueron trasladadas a la ciudad de Salto, permaneciendo a disposición de la Justicia.

Cuarta derrota consecutiva de la Roja Mayor

Sigue sin poder ganar la selección de mayores de la Liga Regional en la actual 18º Copa Nacional de Selecciones de la OFI.

-En lo previo, como siempre,mucha expectativa creada .- Otra participación más sin posibilidad de ver a una roja cañera CAMPEÓN DEL LITORAL.

A muchos les invade el conformismo .

» Y bueno, otra vez será «.

No se dan cuenta o no quieren darse cuenta que ya llevamos 22 campeonatos jugados y no tenemos un solo título de CAMPEÓN.

-Otras selecciones de sector « INTERIOR « como la nuestra, caso Young, Liga del Centro y Nueva Palmira ya siendo campeones del Litoral en tanto Bella Unión solo participa pero no gana torneos . Vemos las generaciones pasar por la Liga pero ninguna haciendo historia .-Con alguna actuación mejor que otra como por ejemplo , el haber llegado a la final del Litoral en 1999 pero quedándonos en la » barranca «.-El conformismo es mala compañía.

Mientras sigamos con ese pensamiento , sabe que, los otros seguirán sumando copas y nuestra Liga Regional seguirá sumando participaciones y nada más.- Un amigo deportistas me decía; « nos falta humildad «.

-Puede ser si. Sucede que ganamos un partido y ya muchos creen que la roja es la mejor.

Para ser mejor hay que demostrarlo en cada presentación.-Sin creernos superiores.- Ser conscientes que somos una seleccion mas, y lo que es peor, nunca ganamos nada.

-El día que Bella Unión participe con humildad , recien ahí podriamos pensar en obtener algun titulo.

-Hasta ahora, solo con creer que somos mejores , nunca en 22 campeonatos del Litoral y Copa Nacional ganamos nada.-

LOS RESULTADOS ADVERSOS HASTA EL MOMENTO

-Fray Bentos 2 Bella Unión 1.-

-Bella Unión 1 Liga Agraria 2.-

-Artigas 2 Bella Unión 1.-

-Bella Unión 1 Fray Bentos 3.-