BAJAN , PERO …

Pese a que los informes hablan de disminución de casos, la realidad puede ser muy otra.- Los informes dan cuenta de la baja de los casos activos del virus SARS CoV-2 con su cepa ómicron.-Sucede que ya no se realizan test a personas vacunadas o jóvenes sin comorbilidad . o sea que ya no hay un control exhaustivo.-Esta situación da lugar qué quien pueda tener el virus, sienta alguna molestia, va a hisopar pero no le realizan, siga llevando una vida normal pese a que anda contagiando a todo el mundo .-Esta cepa ómicron no ataca con criminalidad a niños, adolescentes, jóvenes, y mayores menores de 60 años.-En enero 2022 esta variante comenzó a matar a personas de la tercera edad, mayores de 60 años en el paisa, en nuestro departamento y el mundo entero.-Por eso, decimos, hoy los casos bajan , pero… , como vemos no se realizan los test a una franja muy grande la población .-

LOS MAYORES A CUIDARSE EN CARNAVAL

Este fin se semana que se avecina , Bella Unión para vivir tres días de carnaval.- Tres desfiles por la avenida.-Los mayores de 60 años con alguna patología, que padezcan alguna comorbilidad, a poner las barbas en remojo .- La cepa Ómicron está a la vuelta de la esquina y bien se sabe que a un sector de la población para nada afecta con peligrosidad, pero si se ensaña con furia con personas de la tercera edad, sean sexagenarios, septuagenarios , octogenarios y nonagenarios.-En nuestro departamento marchó con la vida de 18 personas en estas últimas cuatro semanas.-Personas cuyas edades se ubican entre los 66 y 97 años de edad .-

-Casos activos en el departamento ( 21/02/2022)————380

-Casos activos en ciudad de Artigas—————————–226

-Casos activos en Bella Unión ————————————149

-Casos activos en Tomas Gomensoro—————————5

-Internados en CTI—————————————————1

-Total de fallecidos en el departamento desde 13/03/2020 al 20/02/2022 )——172

-Total de fallecidos por la cepa ÓMICRON (comenzó 21/01/2022) —-18 ( en 31 días )

-Fallecidos por Omicrón en la ciudad de Artigas——————————13 ( en 31 días )

-Fallecidos por Omicron en Bella Unión —————————————-5 ( en 31 días )

LESIONADO POR ARMA BLANCA EN RUTA 3 Y B 33

En horas de la madrugada de este domingo 20, fue trasladado desde ruta 3 esquina calle B- 33, barrio Las Piedras, una persona del sexo masculino mayor de edad, por encontrase lesionado; asistido en el nosocomio local se le diagnosticó, » herida de arma blanca a nivel abdominal y brazo izquierdo, permanece en observación para ser visto por cirujano «. De acuerdo a lo expresado por el mismo, tras un incidente con otro masculino resultó con la lesión que presenta.

Enterada la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión, dispuso que la víctima fuera vista por médico forense, indagar bajo acta los testigos si los hay, continuar las actuaciones y posteriormente informarla nuevamente.

HURTO

La denuncia radicada en Seccional Séptima de Bella Unión .-

Desde camino Yemini y camino Franquía, en horas de la madrugada hurtaron una mochila que contenía en su interior un teléfono celular marca SAMSUNG J2 PRIME, un reloj, un par de lentes y una billetera con documentos.

Las actuaciones fueron derivadas a la Dirección de Investigaciones.

SINIESTRO DE TRÁNSITO CON LESIONADOS EN RUTA 3 CERCANO A COLONIA PALMA

Se registró a la hora 17:00 del día sábado 19 de los corrientes en el km 589 de ruta 3, jurisdicción de Seccional Octava de Baltasar Brum, en el cual se registró el vuelco de un automóvil resultando tres personas mayores de edad y un niño lesionados, siendo todos derivados el nosocomio de Bella Unión. Se realizó test de espirometría al conductor del automóvil arrojando resultado 0.047 g/a/l/s, aplicándose las medidas administrativas correspondiente

Policía Científica realizó relevamiento correspondiente.

Las actuaciones continúan en torno al siniestro.

EL PEOR COMIENZO DE LA ROJA EN 22 TORNEOS LITORAL Y COPA OFI

No hay otro comienzo peor que el actual de una selección mayor de Bella Unión jugando por torneos del Litoral o Copa selecciones de la OFI .- En varios torneos tras los tres primeros partidos, cosechando dos derrotas y un empate, pero no como esta actuación roja 2022 de tres partidos jugados, tres derrotas.- En 22 campeonatos , 11 por el viejo formato del Litoral y 11 por la Copa Nacional de selecciones , solo puede compararse, aunque fueron dos rivales clase «A» , a lo sucedido con la selección roja en la Copa 2011.-El grupo lo integraban Salto capital, Paysandú capital y Bella Unión.-Bella Unión jugó de local y visitante, perdiendo los 4 partidos por goleada.-Es lo único que podría igualarse en materia de resultados totalmente adversos en los tres primeros juegos disputados.-En este 2022, Bella Unión ha perdido para dos capitales y una selección interior ( liga Agraria) .- Los dirigidos por Hans Burgardt, Edison Olivera y Fabian Santana no han sumado puntos en tres partidos.-Quedan 9 puntos en disputa .- Dos jugando de local y uno de visitante .-