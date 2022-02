*Varias personas formalizadas por hurto y daños en el Juzgado de Bella Unión

Referente a denuncia de hurto y daños en el interior Juzgado Letrado de Bella Unión, hecho ocurrido el día 22 de enero del presente año ,

continuando con las actuaciones, varias personas fueron conducidas e indagadas al respecto.

En la tarde de este jueves 17 de febrero , los detenidos fueron conducidos a la Sede Judicial para la audiencia de formalización.

Culminada la misma, se recibe Oficio del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Bella Unión, donde la Magistrado actuante dispuso formalizar la investigación respecto de los imputados, las personas del sexo masculino de iniciales J.M.C.C. de 61 años de edad, J.R.C.C. de 36 años, J.D.B.N. de 24 años, J.R.S.A. de 50 años y la femenina M.S.M. de 44 años de edad, por la presunta comisión de un delito de receptación agravado, imponiendo las siguientes medidas cautelares:

Disponer el arresto domiciliario nocturno de 22:00 a 06:00 horas, durante el plazo de 120 días, bajo estricta y diaria vigilancia de la autoridad policial, la que cesará automáticamente el día 15/06/2022 a la hora 15:30.

La presentación ante la autoridad policial de su domicilio una vez por semana sin permanencia debiendo firmar la planilla que a tales efectos deberá proporcionar la institución por el plazo de 120 días.

La prohibición de salir del País por el término de 120 días.

*Otra muerte a causa del covid «ómicron» en nuestro departamento

Tremendo realmente el comportamiento de la cepa Ómicron de Covid 19.- Una variante que en cuestión de pocos días se ha cobrado la vida de varios artiguenses, entre ellos cuatro de Bella Unión .-Igual comportamiento en todo el país.- Una cepa que se lleva personas de la tercera edad sin ninguna piedad .-Este jueves 17 otra víctima en Artigas.- Es el deceso nº 15 en menos de un mes ( 21 de enero al 17 de febrero).-

LAS EDADES DE LOS FALLECIMIENTOS POR ÓMICRON EN EL DEPARTAMENTO DE ARTIGAS

Los jóvenes de la familia deben velar por la salud de los de la tercera edad de la familia.- Ómicron no se lleva personas de menos de 50 años.-Todas pertenecen a la tercera edad.- Cuidemos a nuestros padres mayores,abuelos y tíos.-

—DE 60 A 70 AÑOS— 3 FALLECIMIENTOS.-

—DE 70 A 80 AÑOS — 5 FALLECIMIENTOS.-

—DE 80 A 90 AÑOS——5 FALLECIMIENTOS .-

—DE 90 AÑOS A MÁS—2 FALLECIMIENTOS .-

*Aún estamos por encima de los 200 activos

Pese a que vienen bajando los casos activos ( hay que tener en cuenta que ya no se realizan , salvo » casos especiales » los test respectivos ) , aún estamos con más de 200 infectados por el SARS CoV-2.- La persona joven sin mayor temor con esta cepa ómicron.

El tema pasa por los familiares que se ubican en la tercera edad y tienen alguna comorbilidad.

Es a ellos que debemos cuidarlos.

-Son ellos los que se están muriendo con esta cepa.-

-Casos activos en el departamento de Artigas (18/2/2022)——544

-casos activos en la ciudad de Artigas—————————————319

-casos activos en Bella Unión——————————————————215

-casos activos en Tomás Gomensoro——————————————7

-casos activos en Baltasar Brum————————————————3

-internados en CTI ———————————————————————1

-total de fallecidos en el departamento————————————168

-fallecidos en Bella Unión————————————————————56

*Desde 2016 ( 5 copas ofi ) que Bella Unión viene siendo imbatible en el «Matías González» ante la blanca local

Por años la roja de Bella Unión no logró rescatar puntos del estadio «Matías González » por torneos del Litoral.- Otro cantar viene siendo la Copa Nacional de selecciones de la OFI.-Desde 2016, Bella Unión no pierde en aquel escenario .- Un empate y cuatro victorias de la roja cañera sobre la blanca artiguenses .- Hoy sábado una vez más, Bella Unión presentándose en el ex » 7 de Setiembre » .-Será la décimo séptima presencia en aquel campo de juego.- De los archivos de esta corresponsalía para recordar todos los resultados de Artigas siendo local ante Bella Unión ;

-1992/1993— Artigas 4 Bella Unión 0.-

-1993/1994—Artigas 6 Bella Unión 1.-

-1994/1995—Artigas 2 Bella Unión 0.-

-1995/1996—Artigas 2 Bella Unión 0.-

-1996/1997—Artigas 3 Bella Unión 0.-

-1997/1998—Artigas 5 Bella Unión 0.-

-1998/1999—Artigas 1 Bella Unión 0.-

-1999/2000—Artigas 2 Bella Unión 0.-

-2000/2001—Artigas 4 Bella Unión 1.-

-2013————Artigas 4 Bella Unión 0.-

-2015————Artigas 3 Bella Unión 0.-

-2016————Artigas 1 Bella Unión 1.-

-2017————Artigas 0 Bella Unión 3.-

-2018————Artigas 1 Bella Unión 2.-

-2019————Artigas 1 Bella Unión 2.-

-2020————Artigas 0 Bella Unión 3.-

-2022———— ?????

*Por primera vez el séquito del carnaval de Bella Unión no tendrá princesas

Se trata de toda una novedad en la historia del carnaval cañero .

-La elección de reina infantil así como reina mayor y sus princesas fue lo que caracterizó siempre la fiesta de momo en nuestro suelo .

-En este 2022, la Liga de Escuelas de Samba de Bella Unión definió que se eligieran tres reinas y ninguna princesa.

Así ocurrió en la noche de este jueves 17 en un espectáculo montado en el parque General Rivera .

Las elegidas por categoría han sido ;

-REINA INFANTIL———Yanina Suárez.-

-REINA JUVENIL————Naomi Carballo-

-REINA MAYOR ————Giuliana Bermúdez.-