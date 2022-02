Es la cuarta en menos de un mes

Otra víctima de Ómicron en Bella Unión

Una víctima más de la variante ómicron del virus SARS Cov-2, en Bella Unión .

Este martes 15 falleció una señora de 78 años de edad.

Se trata de la cuarta víctima que fallece con diagnóstico de coronavirus en menos de un mes en nuestra ciudad.

A nivel del departamento de Artigas, esta cepa que se ensaña con las personas de la tercera edad , ya va cobrando su víctima nº 14.

Las 10 restantes son de vecinos de la ciudad de Artigas.-Estos 14 decesos por Ómicron han sido en el periodo 21 de enero al 15 de febrero.

Es decir, 26 días ( en menos de un mes) para llevarse tantas vidas.

Vidas de la tercera edad que el año pasado lograron sobrevivir a la terrible cepa P1 de Manaos , en tiempos que comenzaban a suministrar las dosis de vacunas.- Hay quienes sobrevivieron a la P1 sin vacunarse y tenían edades de 60 años a más. Aquella cepa buscaba los pulmones. Esta Ómicron no.

Sin embargo , con vacunas o no , estas 14 muertes de estos días en nuestro departamento, eran sobrevivientes de la mortal P1 que en el Uruguay( fueron miles ) y en el mundo se cobró millones de vidas .

Lograron sobrevivir la peor cepa del virus y no han logrado superar a ómicron que bien se sabe, no mata gente joven. Todos los que vienen fallleciendo desde que ingreso Ómicron a nuestro pais,( enero) son personas de la tercera edad.

Reunión de trabajo por un carnaval sin delitos ni desórdenes

Continuando con las acciones en torno a la gestión de seguridad y prevención de

delitos y/o desórdenes en general y en particular con relación a la fiesta de Carnaval, dada la importancia para el departamento, el encargado de Seccional séptima y personal, participaron en una reunión con el Alcalde de Bella Unión, personal del Municipio, comisión de Carnaval. Tránsito Municipal e INAU; en la misma se trataron temas de Organización y Seguridad para el evento elección de Reinas, que se realizará hoy jueves 17 de los corrientes a

partir de hora 19:00.

La escuela super campeona del

carnaval cañero busca Bahianas a la que les ofrece dinero para desfilar

Secuelas de la pandemia

En su cuenta de red social facebook, el dirigente de la Escuela de Samba Titanitos, la escuela super campeona del carnaval de Bella Unión , Federico Ferreira Romero horas atrás realizó un llamado a señoras que quieran desfilar en su « ala « de bahianas.-Queda claro pues que dicha « ala » con dificultades para completar el número requerido.- Pero no solo se invita sino que se le ofrece dinero a cambio de que salgan a desfilar, además de proporcionarle el traje respectivo y la entrada al carnaval.-Ferreira señala que E.S.T. hace un llamado a bahianas que quieran salir en este carnaval .

-Se les da el traje pronto , la entrada y un aporte económico.- Y finaliza ; Pero con la única responsabilidad de salir las 3 noches.-

Se imprimirán tres cuadras más

Lentamente sigue el proceso de imprimado de las anunciadas y promocionadas 30 cuadras en el presupuesto quinquenal de Bella Unión.- Ahora se ha anunciado el imprimado de 300 metros más.

La colocación de la primera piedra comprende calle Lavalleja ( desde General Rivera a Dante Porte) o sea, dos cuadras.- así como calle Salto ( desde Cerro Largo a Lavalleja ( una cuadra).-

Cuatro en CTI con Sars

CoV-2

En centros de terapia intensiva de la ciudad de Artigas desde hace algunos días , un total de 4 personas están internadas por tener el virus SARS CoV-2 y alguna otra complicación.-

-Total de casos activos en el departamento( 16/2/2022)———602

-Casos activos en la ciudad de Artigas————————————335

-Casos activos en Bella Unión————————————————— 252

-Casos activos en Tomás Gomensoro————————————— 10

-Casos activos en Baltasar Brum——————————————— 5

-Internados en CTI —————————————————————— 4

-Total de fallecidos en el departamento———————————167

-Total de fallecidos en Bella Unión ——————————————56

Carnaval y costo de las entradas

El carnaval de Bella Unión 2022 consta de tres desfiles oficiales. – Días 25,26 y 27 de febrero.- La Liga de escuelas de samba ha definido que se vendan entradas anticipadas a $ 300 las tres noches.

Si no piensa ir las tres noches , por noche la entrada tendrá un costo de $ 150.-

¿ Los actos del «si» y del «no» tienen sentido ?

¿Tienen alguna repercusión los actos de los propulsores de las papeletas por el SÍ o por el NO sobre la ley de urgente consideración LUC ?.- Sucede que a los actos van los que están con una u otra opción , a escuchar a sus propìos dirigentes ( diputado,senador, ministro , intendente ).- Todos los que van a un acto por el NO son de personas que no tienen dudas y van a apoyar el NO.- Igual sucede con los SI.- El ciudadano se identifica entre izquierda o derecha.- No creemos , como sucede en las elecciones presidenciales , donde si hay indecisos, a que en este tema de la LUC exista a esta altura algún ciudadano indeciso. – Por eso decimos, tiene sentido hacer actos para hablarle a un correligionario que más va al acto buscando una foto que plantear alguna duda.- Es claro que los blancos, independientes, cabildantes y colorados no tienen dudas y votarán la papeleta del NO,.- Los identificados con los sectores de izquierda agrupados en el Frente Amplio es claro que votaran la papeleta del SI.- El ciudadano común en este tipo de plebiscito, no suelta la mano de su dirigente nacional .-

Salud Pública recomienda dosis de refuerzo a pacientes inmunodeprimidos, mayores de 70 años y mayores de 50 con comorbilidades

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recomendó la aplicación de una dosis de refuerzo de vacunas contra la COVID-19 a pacientes inmunodeprimidos, a mayores de 70 años y a todas las personas mayores de 50 años con comorbilidades o que residan en centros de larga estadía.

También a personas con síndrome de Down.

Además, instó a los mayores de 18 años a inocularse con la tercera dosis.

Daniel Salinas.

La Comisión Nacional Asesora de Vacunas se reunió este miércoles 16 para evaluar la necesidad de aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus y elevó al MSP la recomendación unánime de inocular a los grupos de riesgo, ya sea con una cuarta o quinta dosis, explicó el ministro Daniel Salinas, en entrevista con Comunicación Presidencial.

Añadió que la primera recomendación está dirigida a los mayores de 18 años para que reciban la tercera dosis.

Un 54,5% de la población fue inoculada con tres dosis y el objetivo es elevar ese porcentaje, precisó Salinas.

En cuanto a las dosis de refuerzo, el ministro recomendó su aplicación a partir del cuarto mes, en el caso de pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos por tratamientos médicos u oncológicos.

Algunos de esos pacientes tienen una cuarta dosis, por lo que se deberán aplicar otra vacuna de refuerzo.

La dosis de refuerzo se recomienda también para todos los mayores de 70 años y para todos los mayores de 50 con comorbilidades, tales como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o respiratoria, diabetes, obesidad o alguna enfermedad preexistente.

Salud Pública recomienda, además, vacunar a las personas con síndrome de Down y residentes en establecimientos de larga estadía.

Para estos grupos poblacionales vulnerables, la comisión recomendó que la vacunación sea a partir del sexto mes de la última dosis recibida. Salinas afirmó que la agenda de vacunación no está abierta, porque es necesario contar con recursos humanos y la logística adecuada. Agregó que probablemente las vacunas de refuerzo se apliquen a las poblaciones objetivo, en el marco de la campaña de vacunación antigripal que se realiza antes del invierno cada año en Uruguay.

“Es un tema que se está analizando”, sostuvo.

El MSP sigue trabajando en la implementación del Plan Nacional contra la COVID-19 de acuerdo a lo planificado.

El cronograma implica la vacunación con la tercera dosis para adultos; la inoculación de los niños de 5 a 11 años, con la segunda dosis a los 45 días de la primera; y el despliegue territorial de la campaña Pueblo a Pueblo.

Abigeato

Fue denunciado en Seccional Octava, de Baltasar Brum , la faena de tres ovinos, perpetrada en campos ubicados en el kilómetro 570, lindero a ruta 3. Las actuaciones fueron derivadas a la Brigada

Departamental de seguridad Rural de la Zona Operacional II.