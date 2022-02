Agravio a la autoridad policial, dos personas fueron condenadas

Referente a hecho que fuera informado el día viernes próximo pasado en el cual, desde Avenida Artigas y Jaime Romans, dos personas del sexo masculino

ambas mayores de edad poseedores de antecedentes judiciales fueron conducidas por efectivos policiales de la Seccional Séptima de Bella Unión, que cumplían servicio en el G.R.T. y por disposición judicial ingresaron detenidas; quienes en circunstancias que efectivos policiales realizaban registro de personas en la vía pública, se desacataron resultando un policía lesionado.

Culminadas las actuaciones en sedes de fiscalía y judicial, la Señora Juez Letrado actuante dispuso formalizar la investigación contra los dos imputados, las personas de

iniciales D.E.S.M. y J.N.DC.S. y por sentencia los condenó como autores penalmente responsables de » Un delito de agravio a la autoridad policial «, a la pena de 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo , con descuento del tiempo de detención sufrido y 4 meses de prisión en régimen de libertad a prueba , la cual es sustituida por libertad a prueba respectivamente, el último de ellos bajo las siguientes condiciones: Residencia en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por la oficial de seguimiento de libertad asistida durante todo el periodo de la pena.

Sujeción a la orientación y vigilancia permanente de la referida oficina durante todo el periodo de la pena.

Presentación una vez por semana en la seccional policial correspondiente al domicilio

fijado, durante el periodo de la pena.

Prestación de servicios comunitarios: 10 horas semanales durante los 4 meses.

Celebración en Tomás Gomensoro

El 12 de febrero la comunidad de Nuestra Señora de Lourdes de Tomás Gomensoro celebró la fiesta patronal.

En esta ocasión presidió la Misa monseñor Arturo Fajardo acompañado del padre Crhistian Sessarego.

La escasez de lluvias con secas importantes en los últimos 35 años

Las cuencas de los ríos Uruguay y Cuareim han sabido de grandes periodos de déficit hídrico o simplemente » secas» en los casos más dramáticos.- El caso del Río Cuareim es más preocupante ya que se corta , dejando ver cientos y cientos de metros de su lecho sin nada de agua .-Ello no ocurre con el Río Uruguay por ser más caudaloso, pero si deja observar formaciones rocosas de su lecho que durante años no es posible observar.-En esta región de triple frontera, con falta de lluvias.-Se han secado lagunas , tajamares y cañadas así como otros » hilos » de agua.-En definitiva , no hay aporte a estos dos ríos.-De acuerdo a registros históricos de los últimos 35 años de datos de temporadas de secas en las cuencas de estos dos ríos importantes que delimitan Bella Unión , se recuerda secas intensas en ; 1988/99 – 1998/99 – 2005 -2008/09 – 2010/ 11 – 2019/20 – y en la presente 2021/22.-

Tenemos 258 activos de Covid 19 en Bella Unión

El covid 19 con su cepa Ómicron mantiene buen número de infectados en Bella Unión.-Quizás sean muchisimos casos más pero como ya no se realizan hisopados, salvo a personas con comorbilidades o embarazadas, el dato real ya se desconoce con exactitud .- Cuantos con el virus a cuestas en la vía pública ? .-Estamos asistiendo a tiempos donde más que nunca debemos cuidarnos los de la tercera edad.-Quien mayor de 60, 70, 80 y 90 años sin padecer alguna patología ? El que más o que menos toma medicamentos para tal o cual padecimiento.-Salvo casos contados , donde los organismos han venido funcionando sin mayores contratiempos, el grueso de la población con alguna comorbilidad.-

-Casos activos en todo el departamento de Artigas ( 14/02/2022)——————————————–599

-Casos activos en la ciudad de Artigas——————————————————————————-326

-Casos activos en Bella Unión——————————————————————————————258

-Casos activos en Tomas Gomensoro———————————————————————————-9

-Casos activos en Baltasar Brum—————————————————————————————-6

-Internados en CTI———————————————————————————————————–4

-Fallecidos de Bella Unión————————————————————————————————55

-Fallecidos en todo el departamento ——————————————————————————–166