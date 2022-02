LOS DOS PRIMEROS CASAMIENTOS REALIZÓ EL ALCALDE DE BALTASAR BRUM

Fue el viernes 11 de febrero de 2022.-El alcalde del Municipio de Baltasar Brum, Juan Carlos Martinicorena ejerciendo la nueva función de Oficial de Registro Civil para llevar adelante las dos primeras uniones matrimoniales .

LAS «ROJAS» DEBUTARON CON DERROTAS

Juveniles y mayores de los combinados cañeros no lograron sumar puntos debutando en la 18º Copa de Selecciones de la OFI este sábado 12 de febrero .- Ambas se presentaron en el legendario Estadio » Liebig´s de Fray Bentos jugando ante las selecciones locales.-Está dentro del resultado posible.-El local haciéndose fuerte y quedando con los tres puntos.- De visitante se puede ganar pero vaya que es tarea compleja.- Un empate es más probable lograrlo.-Por eso siempre decimos que de local, si o si hay que ganar .-

LA SUB 17 CAYÓ 2 A 0

La sub 17 de Fray Bentos orientada por Ricardo Olivera venció a la sub 17 de Bella Unión dirigida por Miguel Marquez, 2 a 0.- Los goles fraybentinos fueron logrados por los juveniles George Díaz e Ignacio Perez.-

EN MAYORES LA ROJA COMENZÓ GANANDO

El primer tiempo que se iba y Bella Unión ganando por la mínima diferencia, conquista de Facundo Almeida .- La roja mayor que se había puesto en ganancia para sorpresa del público local.- Fue en ese escaso descuento otorgado por el árbitro del partido en el primer tiempo ,que llega el empate del local a través de Marcelo Ramírez.-Gran festejo de la oncena local y de su público en las gradas .-Ya en el segundo tiempo, iban 17 minutos cuando aumenta el local a través de su goleador Excequiel Vázquez.- En definitiva el final indicó ; Fray Bentos 2 Bella Unión 1.-

ASÍ FORMÓ FRAY BENTOS : Renato González, Michel Palacio , Agustín Sosa, Matías Montes de Oca, Sebastian Rosano (Luciano Palmina) Fernando Pelletti ( Héctor Iglesias), Lorenzo Almirón, Marcelo Ramírez, Claudio Torreira ( Exequiel Cabral ) , Excequiel Vazquez ( Luciano Sotelo) Luis Villalba .-DT. Jorge Muguiro.-

ASÍ FORMÓ BELLA UNIÓN ,Edison Ormando , Marcos Villalba, Hérnan Barros, Anthony Paisandi, Carlos Díaz, Matías Trindade, Luciano Silva, Facundo Almeida, Nicolas Arbiza, Giiovani Santana, Andrés Olivera.-DT. Hans Burgardt.-

ESTE MIÉRCOLES 16 EL » WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI SE VISTE DE FIESTA- LLEGA LIGA AGRARIA

Nuestro coloso de cemento, » WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI » para recibir por la segunda fecha de la Copa, a las selecciones de Liga Agraria, de Salto.- Ambas con resultados dispares jugando de local en su » Juan José Vispi Mari » .-En sub 17 fue empate 3 a 3 y en mayores, la blanca de Artigas venció a los agrarios por 1 a 0.-En definitiva, en el debut ganando las selecciones capitales.-