Rapiña en ruta Tres

Fue perpetrada en horas de la madrugada a la altura del km 626 de ruta 3 jurisdicción de la Séptima de Bella Unión , en perjuicio de dos personas una de ellas del sexo femenino ambas mayores de edad, a quiénes un grupo de jóvenes sustrajo mediante amenazas con arma blanca, un teléfono celular marca SAMSUNG doble chip de color blanco, dinero en efectivo, un par de championes marca NIKE de color negro número 37 y prendas de vestir femeninas. La policía trabaja en el hecho.

Otro deceso por covid 19 en nuestro departamento

Parecía que se trataba de una variante de Covid 19 que no ocasionaría mayores problemas de salud.- Sin embargo la cepa Ómicron se viene ensañando con personas de la tercera edad.- Se Trata de aquellas personas que sobrevivieron a la terrible P1 y que sin embargo, ahora no resisten los embates de ómicron.- En 18 días ( del 21 de enero al 7 de febrero) ya esta cepa que el 5 de diciembre aparecía el primer caso en una ciudad del centro de Brasil , en Bella Unión se ha llevado la vida de 10 artiguenses.-Todas personas de la tercera edad. La más joven de 66 años y la de mayor edad , de 97 años .- Se trata de 9 mujeres y 1 hombre.- Este 7 de febrero falleció la víctima nº 10 de esta cepa, tratándose de una señora de 88 años.-A nivel nacional , del 1 de febrero aL 5 de febrero, la Ómicron mató a 146 uruguayos , es decir con diagnóstico de SARS CoV-2 .-

Las rojas comienzan de

visita y terminan siendo locales

Este es el calendario de partidos de la primera fase de las selecciones rojas de Bella Unión en la 18º Copa nacional de selecciones de la OFI :

-Sábado 12 de febrero —Fray Bentos Vs. Bella Unión

-miércoles 16 de febrero—Bella Unión Vs. Liga Agraria.-

-sábado 19 de febrero— Artigas Vs. Bella Unión

-miércoles 23 de febrero—Liga Agraria Vs. Bella Unión

-sábado 26 de febrero— Bella Unión Vs. Fray Bentos.-

-sábado 5 de marzo—Bella Unión Vs, Artigas.-

Primera imprimación

Este miércoles se realizó la primera imprimación de algunas cuadras de calle Lavalleja .-Son tramos cortos, que comprenden el pavimentado de las anunciadas 30 cuadras en algunos barrios de la planta urbana de Bella Unión.-Por ahora no hay novedades en torno a sí algunos barrios importantes como Los Olivos, Tres Fronteras y otros tendrán en este periodo de gobierno alguna cuadra pavimentada , teniendo en cuenta.

QUE LA TERCERA SEA LA VENCIDA EN EL ESTADIO MUNICIPAL PARQUE LIEBIG’S

En dos ocasiones jugó la selección mayor de Bella Unión de visita ante Fray Bentos en su reducto , el legendario Liebig´s .-En cuanto a los juveniles, lo hicieron en una oportunidad.-

ASÍ LE FUE A LA ROJA SUB 18

Año 2014—Fray Bentos 2 Bella Unión 1.-

ASÍ LE FUE A LA ROJA MAYOR

Año 2014—— por semifinales —Fray Bentos 4 Bella Unión 0 ( terminó en trifulca y la roja tuvo dos jugadores procesados por lesiones personales )

Año 2020——por semifinales— Fray Bentos 2 Bella Unión 1

Estamos en Bella Unión con 398 activos de

covid 19

De acuerdo al informe de la víspera, en Bella Unión tenemos 398 casos activos de covid 19.-

-en todo el departamento————————893

-en Artigas ciudad————————————476

-en Bella Unión—————————————398

-en Tomas Gomesoro——————————10

-en Baltasar Brum————————————9

internados en CTI————————————4

-casos positivos (desde 13 marzo 2020)———14.746

-recuperados—————————————————13.689

-fallecidos———————————————————164