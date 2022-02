El futuro puente puede llegar a costar 130 millones de dólares

CAF destinará 130 millones de dólares al puente binacional Bella Unión-Monte Caseros.

Por otro lado, el banco pretende desembolsar casi 30 millones de dólares para el asentamiento Kennedy. Una delegación del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), encabezada por su presidente, Sergio Díaz-Granados, se reunió este viernes con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y los ministros de Transporte y Economía, José Luis Falero y Azucena Arbeleche.

Allí, dialogaron sobre el puente binacional entre Bella Unión (Uruguay ) y Monte Caseros (Argentina), obra de «mayor importancia en el proceso de coordinar las fronteras en Sudamérica», a entender del jerarca de CAF. Según declaró a 970 Universal, se avanzó en instrumentos de cooperación técnica para definir el trazado del puente, los puntos exactos de ubicación y su estructura; «en fin, todo lo necesario» para la concreción de este proyecto, manifestó Díaz-Granados.

Esta obra puede llegar a costar alrededor de 130 millones de dólares, estimó la autoridad del banco internacional. Sin embargo, «hay que distribuirlo en proporciones por definir entre dos países», indicó.

La ley 18.157 que habilita el ingreso de policías brasileños en seguimiento o persecución en territorio uruguayo

La Ley Nº 18.157 aprobada el 20 de julio de 2007 refiere a un acuerdo sobre la cooperación policial en la investigación, prevención y control de hechos delictivos entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil.

El pasado jueves 3 de febrero un móvil de la Policía Rodoviaria Federal de la ciudad de Quaraí ingresó a través del puente de la Concordia a la ciudad de Artigas persiguiendo un vehículo.-Muchos artiguenses hicieron saber de su malestar en redes sociales de la injerencia de policías brasileños en territorio uruguayo .-En definitiva se desconocía hasta ese momento una ley que habilita que una u otra policía puedan ingresar en el territorio vecino para actuar como el caso en cuestión.

Es bueno que los bellaunionenses tengamos presente la ley por si en el futuro , efectivos de Barra do Quaraí ingresan a Bella Unión persiguiendo un vehículo.-Puede darse a la inversa y que la policía de Bella Unión ingrese a la Barra persiguiendo un vehículo.-

El capítulo III de la Ley 18.157 explica sobre la persecución de delincuentes que se detalla en los artículos 13, 14 y 15 .-

Artículo 13.

Los funcionarios de las autoridades policiales de las partes que, en su propio territorio, estén persiguiendo a una o más personas que para eludir la acción de tales autoridades traspasaran el límite fronterizo, podrán ingresar al territorio de la otra parte al solo efecto de requerir a la autoridad policial más próxima el procedimiento legal correspondiente. De

la solicitud deberá labrarse acta por escrito.

Artículo 14.

Concretada la detención y/o aprehensión preventiva de las personas motivo

de la persecución, las autoridades policiales de la parte requerida comunicará en forma urgente a las autoridades de la parte requirente.

Las personas detenidas y/o aprehendidas preventivamente permanecerán en dicha situación conforme a las disposiciones legales establecidas en el país de

detención.

Artículo 15

Las autoridades policiales de una de las partes en el desarrollo de la investigación de un delito o vigilancia de una o más personas que presuntamente hayan participado en un hecho delictivo y que pueda ser

objeto de extradición, podrán actuar como observadores en el territorio de

la otra parte previa autorización de las autoridades de esta última.

LA FAMILIA POR DETRÁS

Nuestra tarea periodística tiene sus más variadas aristas .-la tarea de comunicar, informar y demás formas de la profesión , muchas veces no asimilamos la dimensión de la labor.-El afán es informar y con mayor número de detalles mejor sobre un hecho, sobre todo delictivo, que es en definitiva el que esta corresponsalía quiere abordar.-Hace ya algunos años , realizando un informativo televisivo , daba a conocer sobre el procesamiento con prisión de un funcionario público.-

El caso perduró por algunos en la prensa días mientras se realizaban las indagaciones y demás tareas investigativas, hasta el día del procesamiento.

-El hombre en definitiva fue a prisión.-El tiempo pasó.- Casi dos años después fui a visitar una vecina, una persona de la tercera edad, que estaba en cama.-

Una señora muy amable y estimada como vecina.- En determinado momento de la charla me dijo; -» no se imagina mi dolor , mi sufrimiento cuando usted manejaba el tema de mi hijo en el informativo televisivo » .-Agregó ; -» uno como madre se angustia, se entristece y nada puede hacer «.-

La señora era la madre de aquel funcionario público que se había equivocado y había sido encausado.-» Cada vez que usted abordaba el tema mientras duró la investigacion, yo vivi un calvario «.-

Claro, no falta quien pueda opinar que el hijo a la hora de cometer el delito no penso en su madre.-Ese es otro tema.-

En mi caso como periodista, me sirvió lo expresado por la señora vecina (falleció poco tiempo despues ) para reflexionar de que cuando manejamos tan libremente temas como el mencionado, hay detras familiares que padecen .- Hay personas de bien, que sin querer , terminamos hiriendo por llevar adelante nuestra profesión.-