Dos pacientes en cti por Covid 19 en nuestro departamento.-

Después de pocos meses sin tener pacientes en CTI con covid 19 en nuestro departamento, la realidad desde este martes es otra, hay dos con diagnóstico de coronavirus .- Ambos en la ciudad de Artigas.- Uno de ellos con más de 180 días de la segunda dosis y el otro paciente carente de inmunizaciones.-

– CASOS ACTIVOS EN TODO EL DEPARTAMENTO( 26/1/2022)———1.132

-ACTIVOS EN BELA UNIÓN———————————————————–545

-ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS——————————————507

-ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO——————————————–22

-ACTIVOS EN BALTASAR BRUM—————————————————18

Hurto de dólares mediante descuido

Próximo al mediodía, se recepcionó denuncia en Seccional Séptima de Bella Unión , por hurto de U $2.000 (dos mil

Dólares Americanos) desde una billetera que se encontraba en el interior de un vehículo

RENAULT modelo OROCH.

Según manifestó la víctima, se encontraba fuera de un comercio que está ubicado

en General José Artigas con un amigo, cuando aparecieron más personas que desconoce

y se pusieron a charlar, percatandose posteriormente que le faltaba dicho dinero.

Se investiga.

Motocicleta recuperada

En horas de la tarde de este martes, efectivos policiales de seccional séptima de Bella Unión, mediante

patrullas recuperaron una motocicleta marca YUMBO modelo GS II, que había sido

hurtada desde un predio ubicado en Paraje Franquía donde se encontraba estacionada con

la llave de encendido puesta, cuyo propietario había radicado la denuncia

correspondiente; el bi rodado era transportado por un masculino mayor de edad que

circulaba por zonas del ex vertedero, el cual al ver la patrulla policial huyó hacia el

monte dejándolo abandonado.

Por disposición de la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión,

la motocicleta trás ser reconocida fue restituida a su propietario.

El fanatismo político

Una realidad es defender con altura, caballerosidad, grandeza, respeto, y buen nivel cultural una idea política, una serie de leyes como la LUC y sus articulos y otra realidad es defenestrar al coterráneo.-Esto lo estamos viviendo en Bella Unión y en la ciudad de Artigas.- Ser de un sector político pero tener lectura propia sobre determinados artículos ya es motivo de agravios y epítetos de baja calaña .-Es que hemos caído buena parte de la sociedad en un fanatismo » salvaje » y atroz.- Un fanatismo que golpea, lastima, ataca sin piedad.-

¿Que es el fanatismo en definitiva ? «El fanatismo es el apasionamiento o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, irracional y tenaz de una idea, teoría, cultura, estilo de vida, persona, celebridad o sistema, entre más aspectos que podrían desencadenar un fanatismo»..-Ya no corre como en tiempos de nuestro abuelos cuando hablaban de rivales, adversarios, y opositores .-Vivimos tiempos de la palabra » enemigo » .-Si no sos de derecha sos mi enemigo.-Si no sos de izquierda sos mi enemigo.-En definitiva, persona o grupos de personas que no se quieren por sus posiciones políticas radicales.- Una tristísima realidad de nuestros tiempos.-

A 14 años de la muerte del intendente pedro florines

Oriundo de Tomás Gomensoro ,la mayor parte de su extensa vida la vivió en Bella Unión.- Fue fundador de varias instituciones de la ciudad .-Un brillante productor de caña de azúcar y fue un político fuerte del partido colorado pero de muy bajo perfil .-Al fallecer el Dr. Juan , él era uno de sus suplentes, llegando a asumir el cargo de intendente departamental .- Hoy 27 de enero se están cumpliendo 14 años de su partida ( 2008- 2022).-Que descanse en paz don PEDRO ARNALDO FLORINES GUTIERREZ.-

El Baby Fútbol local busca nuevo ejecutivo

Este 28 de enero se reciben en calle Wilson Ferreira Aldunate Nº 1566, listas para integrar el nuevo ejecutivo del Futbol Infantil Bella Unión (FIBU) , es decir, la recordada Liga Regional de Baby Fútbol .- Quienes deseen presentar deben hacerlo en el horario comprendido de 16 a 20 horas.-

Aumenta el Covid en la Barra

Hasta la pasada jornada sumaban 91 casos activos de Covid 19 en la ciudad fronteriza brasileña de Barra do Quaraí.- Se estaba alertando a su población , debido a que se vienen confirmando nuevos casos positivos.- Ese alerta también va dirigido a todo ciudadano de Bella Unión que concurra a realizar compras , debiendo extremar los cuidados de uso de tapabocas y alcohol en gel.-